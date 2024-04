WEC | Rossi già sul podio in LMGT3: "Una bella festa per tutti!"

Valentino Rossi centra il suo primo podio nel FIA World Endurance Championship alla 6h di Imola, sul terreno di casa e davanti ai tanti tifosi accorsi per sostenerlo.

Assieme ad Ahmad Al Harthy e Maxime Martin, il 'Dottore' stavolta riesce nell'impresa che gli era sfuggita per pochissimo al debutto in Qatar in Classe LMGT3, con una BMW che è stata molto competitiva in condizioni difficili e miste tra asciutto/bagnato/umido che hanno avvolto il tracciato del Santerno.

Anche grazie all'ottima strategia del sempre attento Team WRT, il trio della M4 #46 si è ritrovato a combattere per il primato contro la 'gemella' #31 di Farfus/Gelael/Leung, con il brasiliano veramente in palla nella fase finale quando è riuscito a scavalcare Martin, che poi non ha trovato lo spunto per tornare al comando.

Fra l'altro un vero peccato è stata la penalità di Drive-Through comminata proprio per un errore commesso da Rossi in fase di Virtual Safety Car, nella quale è stato riscontrato dai commissari un eccesso di velocità. Una situazione nuova che il pilota di Tavullia si è ritrovato ad affrontare e dalla quale potrà imparare per le prossime volte.

#31 Team WRT BMW M4 LMGT3: Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus. second place #46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin, third place #92 Manthey Purerxcing Porsche 911 GT3 R LMGT3: Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler Foto di: Paul Foster

"Qui era difficile capire come saremo potuti andare, ci sarebbe piaciuto ovviamente lottare per il podio, ma non lo potevamo sapere fin quando non sarebbe partita la gara", ha detto Valentino.

"In Qatar era stata una gara pulita, ma con le vie di fuga in asfalto e pista larga era più facile recuperare in caso di errori, mentre ad Imola era più difficile. Sabato in Qualifica avevamo già una buona vettura e Ahmad si è piazzato ottimamente terzo".

"Personalmente speravo fosse asciutto perché sul bagnato non sentivo abbastanza aderenza. Quando è toccato a me non è andata male, specialmente nella prima parte, mentre il secondo stint è stato più difficile perché le gomme sono andate consumandosi, dunque ho faticato maggiormente".

"Quando abbiamo scelto di montare le gomme slick mentre la pista era ancora umida, Augusto è stato un po' più veloce di Maxime all'inizio e ha preso un po' di vantaggio che poi non siamo riusciti a recuperare".

“Sono molto contento per la doppietta di WRT e BMW, oltre che per il primo podio ottenuto nel FIA WEC solamente alla seconda gara, una bella festa per la squadra davanti ad oltre 70.000 persone, che ringrazio per il supporto".

Podio: #46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Il box di Rossi è stato come sempre preso d'assalto da tifosi e appassionati, scene già viste proprio due anni or sono quando il marchigiano fece il suo esordio da nuovo pilota a 4 ruote.

"Ad Imola ho fatto la mia prima gara in macchina, sono passati un paio d'anni ormai e devo dire che sono volati! La prima volta ero molto teso perché per me era tutto nuovo, non sapevo molto cosa aspettarmi, dunque quella volta fu difficile. Inoltre nel paddock c'era tantissima gente e non eravamo abituati a questa folla perché solitamente in MotoGP ce n'è meno, mentre qui l'accesso era aperto a tutti", racconta Rossi parlando coi giornalisti presenti ad Imola, tra cui Motorsport.com.

"Fu una bella gara, peccato per quell'errore ai box nel quale saltai la mia piazzola andando dritto nel momento del cambio pilota; errore stupido che però ci ha fatto capire le differenze dalle moto ed altri aspetti che prima non eravamo abituati a considerare".

Quanto ti senti migliorato da quel giorno?

"Molto, nella guida abbastanza perché parliamo di macchine molto particolari da imparare, servono parecchi km e tante volte è necessario andare un po' più piano per andare più forte. Sono vetture che richiedono una certa cura sulle gomme e quant'altro, se sei troppo aggressivo subito poi la paghi successivamente. Ma soprattutto sono migliorato in tante altre cose, come il lavoro ai box. Le gare endurance sono molto diverse".

Ti sei abituato nel GT World Challenge ad incontrare traffico, ma nel WEC ci sono le Hypercar; come pensi di gestirlo?

"E' una delle cose più difficili di questo campionato perché è continuo. Il GTWC è selvaggio, siamo tutti alla pari e si lotta tantissimo, mentre nel WEC gli altri piloti hanno più rispetto, ma le Hypercar vanno molto più forte. In Qatar mi sono trovato abbastanza bene perché la pista era larga, ad Imola fin dalle Libere 1 mi sono reso conto che era ben più dura, con circuito stretto, corto e tante vetture".

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin Foto di: Paolo Belletti

La BMW sembra messa bene, ci sono margini di miglioramento?

"La nostra M4 è bella da guidare, mi trovo bene perché è sincera nel comportamento e stabile. La cosa in cui soffriamo un po' è il sottosterzo".

Imola ha preso il posto di Monza, per ora; potrebbe rimanere in calendario?

"Secondo me sì, sono due piste molto diverse, ma Imola è molto particolare, interessante, difficile e tecnico. E' vero che è stretta, ma secondo me è validissima".

Come ti sei trovato a girare ad Imola?

"Siamo venuti qui a svolgere un test con il team, che cerca sempre di organizzarne uno dove poi andremo a correre, ma Imola è davvero difficile perché bisogna saltare sui cordoli, una vera e propria arte perché devi passare nel punto giusto al momento giusto; si può guadagnare o perdere parecchio allo stesso tempo".

E con i nuovi cordoli?

"Sono molto diversi da due anni fa, ma il pilota GT vive sui cordoli! E' la più grande differenza che ho trovato rispetto alle moto e le piste cambiano totalmente, utilizzi altre traiettorie e si taglia in continuazione. E' la cosa più difficile da imparare, ad Imola nella 'Variante Alta' i PRO possono fare la differenza perché sanno dove mettere l'auto saltando sul cordolo e guadagnare qualche decimo".

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin Foto di: Paolo Belletti

Come ti stai trovando a dividerti in due campionati differenti come GTWC e WEC?

"E' una stagione sperimentale per me, devo capire quante gare fare in un anno perché il Team WRT è veramente... matto! Fanno una marea di eventi e tutte le domeniche sono in pista, mentre io avevo smesso con le moto proprio perché volevo essere impegnato un po' meno. Comunque sono due bei campionati, il WEC è davvero affascinante perché è un Mondiale e se vinci sei Campione del Mondo, mentre nel GTWC c'è la 24h di Spa che è la più bella per le GT3".

Martin è collega fisso, mentre Raffaele Marciello e Al Harthy si alternano; com'è condividere l'auto con compagni diversi nello stesso anno?

"Personalmente mi sono sempre trovato bene con tutti, dei gran bravi ragazzi. Ahmad è un Bronze dell'Oman davvero interessante, mentre 'Lello' è uno dei più forti in GT3 e correre coi migliori ti fa crescere parecchio".

Farai 24h di Le Mans e di Spa nel giro di due settimane, come ti stai preparando?

"Non vedo l'ora perché Le Mans è la gara più importante dell'anno. Mi sono trovato subito bene su quella pista quando feci la gara della Le Mans Cup nel 2023, l'avevo provata solamente al simulatore e l'avevo trovata un po' noiosa, ma dal vero è molto emozionante e si va fortissimo. Voglio proprio vedere cosa accadrà, anche perché giugno sarà un mese molto importante e tosto, dato che gli appuntamenti sono a distanza di due settimane, ma spero di arrivarci pronto".

FIA WEC - 6h di Imola: Penalità BMW #46