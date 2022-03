GTWC | Walkinshaw e Borkovic sulla Mercedes della Madpanda

Carica lettore audio

I primi due piloti della Madpanda Motorsport per la stagione 2022 del GT World Challenge Europe sono Sean Walkinshaw e Dušan Borković.

La squadra di Ezequiel Pérez Companc aveva annunciato il mese scorso il prosieguo dell'impegno nella serie di SRO Motorsports con la propria Mercedes.

La AMG GT3 verrà schierata in Endurance Cup a combattere per la Classe Silver con il #90 sulle fiancate e in attesa di scoprire quale sarà il terzo concorrente dell'equipaggio, il team si è assicurato i primi due.

Mercedes-AMG GT3 Evo - Madpanda Motorsport Photo by: Daimler AG

Borković è noto soprattutto per i trascorsi nel Turismo, dove fra WTCC e TCR Series è stato protagonista con diverse vetture, oltre che per gli oltre 2m di altezza che lo contraddistinguono.

"È un grande onore far parte di questa squadra per questo campionato! La decisione di passare al GT non è stata facile, e questo è molto eccitante e stimolante per me e la mia squadra, Nis Petrol Racing. Faremo del nostro meglio per mantenere le aspettative ed essere utili a Madpanda Motorsport", ha detto il serbo.

"La Madpanda ha dimostrato di essere una compagine molto forte nelle gare endurance e sono molto felice di essere di nuovo in pista con una squadra del genere. Sono sicuro che mi darà fiducia con esperienza e conoscenza, e mi aiuterà a a diventare veloce".

Al fianco suo vedremo Walkinshaw, reduce da una lunga esperienza nel Super GT giapponese e pronto a dare una mano al collega essendo ormai un esperto di questa categoria.

"Non vedo l'ora di correre con la Madpanda in questa stagione. Hanno avuto un enorme successo in pochi anni da quando è stata messa in piedi e sono curioso di vedere cosa faremo in questa stagione. Sarà bello tornare a correre in Europa dopo 5 stagioni nel Super GT giapponese!", commenta il britannico.

Pérez Companc ha aggiunto: "Diamo il benvenuto a Sean e Dušan con grandi speranze. Siamo sicuri che possiamo fare una stagione straordinaria insieme e ottenere risultati interessanti".