Esordio positivo per la nuova BMW M4 GT3 sul Nordschleife

La BMW Motorsport ha finalmente portato a termine la primissima gara con la nuova M4 GT3 al Nürburgring Nordschleife.

Dopo l'esordio mancato per un incidente alcune settimane fa, la Casa bavarese si è ripresentata all'Inferno Verde per provare in condizioni di competizione, sulla pista più dura del mondo, il nuovo mezzo che dal prossimo anno vedremo in azione nelle corse GT.

Stavolta è toccato a Philipp Eng ed Augusto Farfus condividere il volante della neonata M4, iscritta alla 6 Ore NLS col #55 nella Classe SP-X che è quella dedicata alle vetture 'prototipo', raggiungendo anche la Top10 dal fondo dello schieramento, provando diverse condizioni di assetti e consumi carburante.

"Ci siamo divertiti molto ed è stato un onore per me portare all'esordio la macchina con Augusto - ha detto Eng - E' andata benissimo e rispetto alla M6 GT3 è più semplice da guidare e le prestazioni sono migliori".

"Il Nordschleife è sempre impegnativo e anche stavolta ci sono stati alcuni rischi durante i doppiaggi, con sorpassi fuori traiettoria che però l'auto ha tenuto bene. In generale, siamo andati ottimamente e possiamo dirci pronti ad affrontare una 24 ore".

Farfus ha aggiunto: "E' stata una giornata emozionante perché ricordo la prima uscita a Dingolfing alcuni mesi fa ed ora siamo venuti a correre sul Nordschleife. E' stato semplicemente fantastico, ringrazio la BMW per il grandissimo lavoro svolto, l'auto non ha avuto problemi".

"Abbiamo colto l'occasione di vedere come andava in termini di velocità e quant'altro con le macchine rivali, l'ho sentita molto bene e non vedo l'ora di tornare al Nordschleife con questo mezzo".

Soddisfatto anche Mike Krack, Capo di BMW M Motorsport: “La nostra nuova M4 GT3 è andata bene all'esordio e non ha avuto problemi nell'arco del fine settimana, con Augusto e Philipp che si sono detti contenti delle prestazioni, confermando che il mezzo è competitivo, anche su una pista come il Nordschleife".

BMW M4 GT3: Philipp Eng, Augusto Farfus 1 / 5 Foto di: BMW BMW M4 GT3: Philipp Eng, Augusto Farfus 2 / 5 Foto di: BMW BMW M4 GT3: Philipp Eng, Augusto Farfus 3 / 5 Foto di: BMW BMW M4 GT3: Philipp Eng, Augusto Farfus 4 / 5 Foto di: BMW BMW M4 GT3: Philipp Eng, Augusto Farfus 5 / 5 Foto di: BMW