GTWC | Una BMW incontenibile batte la Lamborghini al Paul Ricard

La BMW M Motorsport apre la stagione 2024 del GT World Challenge Europe come lo scorso anno, ottenendo la prima vittoria di Endurance Cup con una super prestazione al Paul Ricard.

Nella gara di 3 Ore andata in scena sotto un cielo coperto dalle nuvole, è stata la M4 GT3 #998 di Rowe Racing condotta magistralmente da Augusto Farfus, Max Hesse e Dan Harper ad avere la meglio di una combattiva e concreta Lamborghini #63 di Iron Lynx, con la Mercedes a completare il podio generale e di Classe PRO.

Al via ottima partenza di Mirko Bortolotti dalla Pole Position, tenendo la Lamborghini #63 di Iron Lynx davanti alla Porsche #22 di Ahyançan Guven (Schumacher-CLRT) e alla BMW #998 di Augusto Farfus (Rowe Racing), mentre Jules Gounon con la Mercedes #2 di GetSpeed ha iniziato a doversi difendere strenuamente da un Alessio Rovera scatenato con la Ferrari 296 #51.

In curva 2 testacoda della Lamborghini #163 di Christian Engelhart (GRT) a seminare il panico, ma fortunatamente senza incorrere in incidenti, col gruppone ad aprirsi a ventaglio.

La grande protagonista della prima ora è stata le Safety Car, chiamata in causa ben quattro volte; la prima per rimuovere detriti e la seconda per un problema al semaforo.

Nel frattempo le BMW hanno fatto vedere l'incredibile velocità sul dritto, con Maxime Martin e Charles Weerts a portare le M4 #46 e #32 di WRT inesorabilmente davanti a Rovera, che nel frattempo è riuscito a superare Gounon, incalzato dalla BMW #98 di Marco Wittmann (Rowe).

#63 Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Matteo Cairoli Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Il varesino di AF Corse-Francorchamps Motors è stato poi sfortunato protagonista di un contatto con la BMW di Weerts, che sbandando davanti a lui ha colpito la 296 forando la poteriore sinistra perdendo pezzi sul rettilineo del 'Mistral', con il ferrarista a scendere nono.

Terza Safety Car per togliere i detriti della M4 rossa, tornata ai box per il ritiro, poi nuova neutralizzazione sul finire dell'ora, quando è andata a fuoco la Aston Martin #34 di David Pittard (Walkenhorst Motorsport).

Qui il gruppo si è diviso in due, tra chi ne ha approfittato per rientrare subito e chi ha atteso la tornata successiva per fare cambio pilota, gomme e rifornimento.

La Porsche #22 di CLRT è uscita davanti alla Lamborghini #63, ma Dorian Boccolacci poco dopo è dovuto tornare nuovamente in pit-lane poiché un cavo era rimasto attaccato sulla fiancata della 911, lasciando ad Andrea Caldarelli, sostituto di Bortolotti, il primato davanti alle due BMW di Rowe Racing, segnalando la grande risalita in terza piazza della #98 passata a Nick Yelloly.

#2 GetSpeed Performance, Mercedes-AMG GT3: Jules Gounon, Luca Stolz, Fabian Schiller Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

In Top5 si sono ritrovate anche la Porsche #96 di Rutronik e la Mercedes #2, Dennis Olsen si è subito distinto guadagnando la settima posizione dietro alla Ferrari #51 di Davide Rigon passando di prepotenza la BMW #46 di Valentino Rossi, dietro al quale è rinvenuto di prepotenza Ricardo Feller con l'Audi #99 di Tresor Attempto, 16° alla ripartenza. Lo svizzero è riuscito a metà dell'ora a scavalcare il 'Dottore', prendendogli l'ottavo posto.

Intanto davanti la difesa di Caldarelli è stata a tratti commovente, ma al giro 43 Dan Harper è riuscito a trovare il varco giusto per mettere in testa la BMW #998 e allungare. Anche Feller si è mostrato in formissima superando al giro 49 Rigon per la sesta posizione e al 50 pure Julien Andlauer per la 5a.

Al giro 53, con 64' ancora sul cronometro, sono cominciate le seconde ed ultime soste per i cambi pilota e interventi vari; la BMW #998 è passata a Max Hesse tenendo il primato davanti alla Lamborghini #63 ora di Matteo Cairoli, mentre Luca Stolz è salito terzo con la Mercedes #2 a causa di un problema al pit-stop accusato dalla BMW #98, che è scesa ottava.

Raffaele Marciello con la BMW #46 ha invece guadagnato la posizione sulla Ford #64 ai box e poi ha superato in velocità la Ferrari di Alessandro Pier Guidi, conquistando la sesta piazza. Il piemontese si è dovuto arrendere anche alla BMW #98 di Philipp Eng al giro successivo, con l'austriaco a passare pure 'Lello' alla tornata 66.

Nell'ultima mezz'ora è crollata l'Audi #99 con Christopher Haase a lottare per tenerla in pista; ne hanno approfittato ovviamente le BMW #98 e #46 ed Eng ha pure raggiunto la Porsche #96 di Sven Muller recuperando un quarto posto che alla fine grida comunque vendetta.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Maxime Martin, Raffaele Marciello, Valentino Rossi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

L'ultimo colpo di scena è avvenuto al giro 76 con 18' ancora da percorrere: la BMW #98 è dovuta tornare ai box per un ultimo rifornimento d'emergenza, evidentemente a causa della mancata erogazione giusta nel precedente pit-stop.

La vittoria è andata senza patemi alla BMW #998 di Farfus/Harper/Hesse (Rowe Racing) davanti all'ottima Lamborghini #63 di Cairoli/Caldarelli/Bortolotti (Iron Lynx), mentre la Mercedes chiude a podio con la #2 di Stolz/Schiller/Gounon (GetSpeed).

Detto della BMW #98, nel finale sale quarta la BMW #46 di Marciello/Martin/Rossi passando la Porsche #96 della Rutronik Racing (Andlauer/Niederhauser/Muller), con sesta l'Audi #99 di Haase/Feller/Aka.

Anche la Ferrari nel finale è scesa nell'ordine, accontentandosi del nono posto della #51 di Rovera/Rigon/Pier Guidi, passata pure dalla Aston Martin #7 di Thiim/Drudi/Sorensen (Comtoyou Racing) e resistendo a denti stretti alla Ford Mustang #64 di Mies/Olsen/Vervisch (Proton Competition), a chiudere la Top10.

#8 Kessel Racing, Ferrari 296 GT3: Nicolò Rosi, Niccolò Schiro, David Fumanelli Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

In Classe Gold Cup era stato dominio assoluto per la Mercedes #777 della AlManar Racing del trio Baumann/Al Zubair/Grenier, che era stata a lungo davanti alle tre Audi e alle AMG di 2 Seas Motorsport e HRT.

Ma nel finale mozzafiato la R8 #25 di Magnus/Pla/Evrard (Saintéloc Racing) è riuscita nel sorpasso andando a vincere, mentre una penalità inflitta alla R8 è la #88 di Tresor Attempto in rimontissima grazie a Patrese/Moncini/Ferrari, per cui il podio viene completato dalla Audi #111 di CSA Racing con Rougier/Eteki/Caresani.

Mercedes che festeggia la tripletta in Classe Silver Cup comandata dalla #57 di Carton/Arrow/Sathienthirakul (Winward Racing) seguiti dalla #10 di Panis/Gazeau/Meyuhas (Boutsen VDS), capace di scavalcare nel finale la #90 di Perez Companc/Assenheimer (Madpanda).

Infine in Bronze Cup c'è una grandissima risalita completata dalle Ferrari: la #8 di Kessel Racing vince con Fumanelli/Rosi/Schirò, piazza d'onore invece per la #52 di AF Corse condivisa da Bertolini/J.Machiels/L.Machiels.

Sul podio sale anche la Aston Martin #11 di Comtoyou Racing guidata da Van Uitert/De Wilde/Pauwels, anch'essa autrice di un bel recupero dopo l'ultima girandola di soste.