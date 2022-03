F1 | Schumacher50: ora c'è il libro-dipinto da... incorniciare

Carica lettore audio

Le copie numerate sono 1.066 come i punti iridati conquistati in Formula 1 da Michael Schumacher. Il formato non è quello di un libro classico, ma è speciale, molto speciale come può esserlo un quadro (34x56 cm). Anzi per essere precisi sono 51 le opere stampate su carta telata Fedrigoni da 280 grammi con un particolare procedimento che consente di miscelare i sei colori dell’esacromia per conferire grande lucentezza all’immagine e anche una stabilità cromatica nel tempo.

Il libro di Filippo Di Mario "Schumacher50: Immagini di una storia d'amore e di passione"

L’opera nella nuova edizione “Argento” di “Schumacher50” è l’ultima trovata di Filippo Di Mario, fotografo amico del campione tedesco che si è trasformato in un artista, rielaborando con i pennelli quelle immagini che la vicinanza al Kaiser gli aveva permesso di scattare durante la strepitosa avventura Ferrari.

L’anno scorso, proprio il 3 gennaio, aveva lanciato un’opera magna per festeggiare i 50 anni di Michael: un sofisticato contenitore altamente tecnologico che racchiudeva cinquanta opere che sono state trasfigurate dall’essere fotografia in un quadro.

Dalla cronaca al mito passando per uno scatto che raccontava i momenti più belli della carriera ferrarista di Schumacher, in pista come nel privato.

Di Mario aveva il privilegio di godere dell’amicizia di Michael e, quindi, si permetteva una vicinanza al campione tedesco che andava ben oltre quella concessa a un fotografo accreditato ai Gran Premi di Formula 1.

L’opera originale, tirata in solo 50 esemplari, era troppo preziosa per soddisfare le richieste di un pubblico interessato più vasto. Non solo il costo, ma anche il peso (14 kg) ne avevano fatto un prezioso scrigno per pochi. Un conto è l’esclusività e un altro conto è l’esclusione. Troppi erano interessati a Schumacher50, ma pochi, pochissimi, se lo potevano permettere.

E, allora, Filippo Di Mario ha ben pensato di realizzare la versione “Argento”, aggiungendovi anche la 51esima immagine con una bella trovata.

L’opera è composta da 62 pagine: 11 sono di testi illustrativi, mentre 50 sono le immagini che riproducono i dipinti dell’edizione “Oro” nel nuovo formato. La particolarità è che chi aprirà l’urna contenente il libro troverà sopra alla copertina della pubblicazione una stampa rovesciata con scritto: “Un libro dipinto per Michael Schumacher da incorniciare”.

Eh sì, perché Filippo Di Mario non è solo un fotografo: è un artista che ha preso in mano i colori a olio e acrilici per rielaborare gli scatti fatti in pista e renderli dinamici: “Nell’obiettivo vedevo più di quello che rimaneva impresso nell’immagine – spiega Filippo – e ce l’ho voluto aggiungere”.

E allora la prima immagine che si trova nell’involucro del libro è l’opera che si può incorniciare ed appendere, senza rovinare il prezioso libro. Ogni immagine, ogni dipinto rappresenta un momento importante della vita di Schumacher dal primo test con la rossa nel 1996, fino al GP del Brasile 2006. Frammenti di una storia nella quale Di Mario è stato testimone spesso esclusivo.

Chi fosse interessato a una copia numerata di Schumacher50 nella versione argento può prenotarsi scrivendo direttamente all’autore: filippodimariofoto@gmail.com.

