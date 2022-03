DuPont Registry si assicura un investimento strategico

Carica lettore audio

Miami, FLORIDA – 23 febbraio 2022: duPont Publishing, Inc. (d/b/a "duPont Registry"), un'azienda di Motorsport Network , ha annunciato oggi di aver chiuso una serie A di finanziamenti, guidata da un investitore strategico, Victor M. Gómez, III. Il signor Gómez è il fondatore di Gómez Hermanos Kennedy, LLC, una delle più grandi reti di concessionari di auto di lusso nelle Americhe, che ha gestito concessionari autorizzati per marchi come Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche, Audi, Maserati, Land Rover e Jaguar, tra gli altri.

Victor M. Gómez III ha detto: "Ho seguito duPont Registry per decenni e non c'è un nome migliore o più grande nel mercato delle auto di lusso. In combinazione con Motorsport Network e le sue capacità tecniche e la sua portata globale, con circa 62 milioni di utenti attivi mensili, sono sicuro che porteremo questo business al livello successivo".

duPont Registry è stato un leader del mercato automobilistico di lusso per oltre 36 anni, dedicato a collegare gli acquirenti affluenti con auto esotiche di fascia alta e marchi di lusso. Con questo primo round di finanziamento strategico, Motorsport Network estenderà ulteriormente e farà crescere la posizione di leadership di duPont Registry come il più influente, innovativo e sofisticato mercato automobilistico di ultra-lusso, fornendo un'esperienza eccezionale per il consumatore affluente dedicato ad uno stile di vita guidato. Con la rapida crescita dei mercati globali di auto classiche, di lusso ed esotiche e l'accelerazione della vendita al dettaglio digitale nel settore automobilistico, duPont Registry è pronta a guidare la trasformazione digitale dell'industria.

duPont Registry si trova al centro della divisione Driven Lifestyle di Motorsport Network, sfruttando in un unico ecosistema la cultura, la comunità e il commercio dello stile di vita automobilistico classico e di lusso del mondo. Il portafoglio Driven Lifestyle comprende Canossa Events, sinonimo di eccellenza nel turismo su strada, e l'organizzatore di oltre 250 esperienze all'anno per gli appassionati di guida. Parte di Canossa Events, Cavallino è una delle preminenti società di media ed eventi concours nel mondo, ospitando eventi di riferimento per i collezionisti e gli ammiratori di automobili di fascia alta, come l'annuale Palm Beach Cavallino Classic. Il portafoglio Driven Lifestyle comprende anche FerrariChat, una piattaforma sociale leader a livello mondiale e la principale voce per i proprietari e gli appassionati di Ferrari, con oltre 20 anni di esperienza che collega circa 200.000 membri registrati.

Will Chapman, CEO, duPont Registry ha detto: "Accogliere la famiglia Gómez come nostri partner è una testimonianza del potenziale di crescita di questo settore. La loro vasta conoscenza e la loro impareggiabile reputazione nello spazio delle automobili extralusso ed esotiche, insieme alla loro profonda comprensione del consumatore automobilistico affluente, porteranno un enorme valore al nostro sviluppo di nuovi prodotti, servizi ed esperienze".

Oliver Ciesla, CEO, Motorsport Network ha detto: "Vediamo un enorme potenziale per far crescere rapidamente la nostra divisione Driven Lifestyle integrando le sue attività nella piattaforma digitale avanzata di Motorsport Network ed espandendosi a livello internazionale. L'esperienza e il supporto di Victor accelereranno i nostri piani per costruire il principale mercato online per la vendita e l'acquisto di supercar. Attendo con ansia la nostra cooperazione. Un caloroso benvenuto a Motorsport Network".

Per ulterior informazioni: James Allen, jallen@motorsport.com

Informazioni su duPont Registry

Per oltre 36 anni duPont Registry è stato il principale mercato di auto esotiche e di lusso per acquirenti e venditori di automobili di lusso. Mette in contatto milioni di acquirenti e venditori in tutto il mondo. Come parte del portafoglio Motorsport Network, sotto la divisione Driven Lifestyle, duPont Registry utilizzerà le capacità tecnologiche avanzate e la portata globale della società madre per estendere ulteriormente la sua posizione di leadership come il più influente, innovativo e sofisticato mercato automobilistico ultra-lusso ed esotico. duPont Registry autorità del marchio, pubblicazione e proprietà digitali guidare il mercato automobilistico di lusso con una portata impressionante di quasi 10 milioni + seguaci sui social media.

Informazioni su Motorsport Network

Ogni mese circa 62 milioni di utenti dedicati visitano una proprietà digitale di Motorsport Network, per comprare, per imparare, per essere intrattenuti, o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Ci troviamo nel cuore delle industrie automobilistiche e delle corse e forniamo un'autorevole leadership di pensiero così come esperienze uniche ai nostri clienti. Li accompagniamo in un customer journey che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed eSports, quindi sfruttiamo l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Usiamo la nostra tecnologia interna e moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente. I nostri processi, la creazione di contenuti e i prodotti sono in costante evoluzione per servire meglio il nostro pubblico, i clienti e i partner.

Informazioni su Víctor M. Gómez, III e la famiglia Gómez

Dal 1949, il nome della famiglia Gómez ha rappresentato parte di quella che è l'industria automobilistica di Porto Rico, diventando la più antica e più esperta azienda del settore automobilistico. Il cognome "Gómez" è diventato sinonimo di qualità e affidabilità. Oggi, l'eredità continua con la quarta generazione di leader che affronta nuove sfide.

Per leggere tutti gli annunci di Motorsport Network clicca qui.

DICHIARAZIONI PREVISIONALI E ALTRE DICHIARAZIONI CAUTELATIVE

Tutte le dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa che non sono dichiarazioni di fatto storico possono essere considerate dichiarazioni previsionali. Parole come "continua", "continuerà", "può", "potrebbe", "dovrebbe", "aspetta", "previsto", "piani", "intende", "anticipa", "crede", "stima", "prevede", "potenziale" ed espressioni simili sono intese a identificare tali dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni lungimiranti coinvolgono i rischi e le incertezze significativi che potrebbero indurre i risultati reali a differire materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni lungimiranti, molti di cui sono generalmente fuori del controllo della rete di Motorsport, LLC (l'azienda,,) e sono difficili da prevedere. Di conseguenza, l'azienda non assume la responsabilità per l'esattezza o la completezza di tutta la dichiarazione lungimirante ed i lettori non dovrebbero contare su alcuna dichiarazione lungimirante come previsioni degli eventi futuri. Queste dichiarazioni lungimiranti includono, ma non sono limitate a, dichiarazioni riguardanti, tra l'altro: (i) l'aspettativa dell'azienda per estendere e sviluppare ulteriormente la posizione di leadership del duPont Registry come il mercato automobilistico ultra-lusso ed esotico più influente, innovatore e sofisticato, fornendo un'esperienza eccezionale per il consumatore affluente dedicato ad uno stile di vita guidato e che con i mercati globali in rapida crescita dell'automobile classica, di lusso ed esotica e l'accelerazione della vendita al dettaglio digitale automobilistica, il duPont Registry è¨ puntato per condurre la trasformazione digitale dell'industria; (ii) in combinazione con Motorsport Network e le sue capacità tecniche e la portata globale, l'aspettativa della Società di portare il business duPont Registry al livello successivo; (iii) l'aspettativa della Società che la vasta conoscenza della famiglia Gómez e l'impareggiabile reputazione nello spazio automobilistico di ultra-lusso, insieme alla loro profonda comprensione del consumatore automobilistico affluente, guiderà un enorme valore nella creazione di nuovi prodotti, servizi ed esperienze della Società e l'aspettativa della Società di lanciare tali prodotti, servizi ed esperienze nel prossimo futuro; (iv) l'aspettativa della Società che come parte del portafoglio di Motorsport Network, sotto la divisione Driven Lifestyle, duPont Registry utilizzerà le capacità tecnologiche avanzate e la portata globale della società madre per estendere ulteriormente la sua posizione di leadership come il più influente, innovativo e sofisticato mercato automobilistico ultra-lusso ed esotico; e (v) l'aspettativa della Società di avere un enorme potenziale per far crescere rapidamente la nostra divisione Driven Lifestyle integrando le sue attività nella piattaforma digitale avanzata di Motorsport Network ed espandendosi a livello internazionale e la sua convinzione che l'esperienza del Sig. Gómez accelererà i piani della Società di costruire il principale mercato online per la vendita e l'acquisto di supercar. I risultati effettivi della Società possono differire materialmente da tali dichiarazioni previsionali per una serie di motivi, come ad esempio a causa di: (i) difficoltà, ritardi o risultati inferiori al previsto nel raggiungimento dei piani di crescita, degli obiettivi e delle aspettative dell'azienda, ad esempio a causa di una ripresa economica più lenta del previsto, inflazione più alta del previsto, tassi di interesse, disoccupazione e/o tassi di partecipazione al lavoro; (ii) incapacità dell'azienda, in tutto o in parte, di continuare a eseguire le sue strategie e piani aziendali, ad esempio a causa della pandemia di COVID-19 in corso e delle sue varianti, dei relativi blocchi e mandati o per altri motivi; (iii) la Società incontra difficoltà e/o ritardi nel potenziamento dei suoi nuovi prodotti, servizi ed esperienze che potrebbero avere un impatto negativo sui suoi futuri piani di sviluppo, ad esempio a causa di difficoltà o ritardi nel lancio di nuovi prodotti, servizi ed esperienze, costi più elevati del previsto sostenuti per sviluppare, lanciare e continuare a potenziare e migliorare tali nuovi prodotti, servizi ed esperienze e/o un'accettazione dei consumatori inferiore al previsto dei nuovi prodotti, servizi ed esperienze dell'azienda e/o difficoltà, ritardi o eventi imprevisti che possono influire sui tempi e sulla portata dei nuovi prodotti, servizi ed esperienze, ad esempio a causa di spese più elevate del previsto, costi operativi, costi di transazione e/o passività reali o contingenti; effetti negativi di una maggiore concorrenza; e/o cambiamenti imprevisti nel comportamento dei consumatori, anche come risultato di fattori economici generali, come l'aumento dell'inflazione; (iv) l'azienda che sperimenta difficoltà, ritardi o altre interruzioni nel realizzare con successo i suoi benefici previsti dalla sinergia e dall'ottimizzazione del rapporto tra Motorsport Network e duPont Registry, come a causa di interruzioni impreviste di internet, tempi di inattività del server, altri problemi legati alla tecnologia, l'indisponibilità del personale tecnico, problemi legati alla sicurezza informatica, hacking informatico o altre ragioni; e/o (v) la Società che incontra difficoltà, ritardi o risultati inferiori al previsto nel realizzare i piani della Società di far crescere rapidamente la sua divisione Driven Lifestyle, come ad esempio a causa di difficoltà o ritardi nell'integrazione della divisione nella piattaforma di Motorsport Network, e/o a causa di benefici inferiori al previsto dalla sua associazione con il Sig. Gómez. Fattori diversi da quelli citati sopra potrebbero anche far sì che i risultati della Società differiscano materialmente dai risultati attesi. L'azienda non si assume alcun obbligo, e specificamente disconosce qualsiasi intenzione o obbligo, di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale, sia come risultato di nuove informazioni, eventi futuri, o altrimenti, tranne come espressamente richiesto dalla legge. Le dichiarazioni lungimiranti parlano solo a partire dalla data in cui sono state fatte e non dovrebbero essere considerate come rappresentative dei piani e delle aspettative dell'azienda a partire da qualsiasi data successiva. Inoltre, i materiali commerciali e finanziari e qualsiasi altra dichiarazione o divulgazione su, o resi disponibili attraverso, i siti web della Società o qualsiasi altro sito web citato o collegato a questo comunicato stampa non saranno incorporati per riferimento in questo comunicato stampa.