FIA: Consiglio Mondiale straordinario sul ban dei russi

Carica lettore audio

Dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze russe giovedì scorso, la Formula 1 ha annunciato che non ci sono le condizioni per disputare il Gran Premio di Russia a settembre, come originariamente previsto.

Un certo numero di grandi campionati ed eventi sportivi hanno tagliato i legami con il paese in seguito alla condanna mondiale di questa azione ed alle sanzioni dei paesi occidentali.

Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha scritto alla Federazione automobilistica dell'Ucraina la scorsa settimana per offrire il suo sostegno, portando ad una risposta da parte del presidente della FAU, Leonid Kostyuchenko, che ha chiesto la messa al bando dagli eventi FIA per i concorrenti russi e bielorussi.

Nella giornata di oggi, il comitato esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha raccomandato che nessun atleta o funzionario russo o bielorusso possa prendere parte a competizioni internazionali. E la FIA è una Federazione riconosciuta dal CIO dal 2012.

In una breve dichiarazione rilasciata da un portavoce della FIA lunedì sera, è stato confermato che il Consiglio Mondiale del motorsport si riunirà domani per discutere le questioni relative al conflitto.

Nikita Mazepin, Haas F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Una riunione straordinaria del Consiglio Mondiale del Motorsport sarà convocata domani per discutere le questioni relative alla crisi in corso in Ucraina", si legge nel comunicato. "Ulteriori aggiornamenti saranno dati dopo la riunione".

Qualsiasi azione sugli atleti russi avrebbe un impatto diretto su Nikita Mazepin, che corre per Haas in F1.

Il futuro di Mazepin con la squadra è già stata messa in dubbio dopo che il logo della società di suo padre, Uralkali, è stato rimosso dalla monoposto della Haas nell'ultima giornata dei test della scorsa settimana.

La squadra ha successivamente detto che avrebbe avuto dei colloqui sulla questione nei prossimi giorni.

Mazepin ha scritto su Twitter la scorsa settimana di non essere "in controllo su tanto di ciò che viene detto e fatto". In ogni caso, ha preso parte al terzo e ultimo giorno di test pre-stagionali a Barcellona come previsto.

L'azione della FIA seguirebbe quelle di altre grandi federazioni sportive. Oggi, per esempio, la FIFA ha annunciato che tutti i club e le squadre nazionali russe sono stati sospesi dalle competizioni sulla scia della raccomandazione del CIO.