F1 | La Ferrari F2001B di Michael Schumacher all'asta a Monterey

In una occasione rarissima, la Ferrari F2001b del tedesco, vincitrice del Gran Premio d'Australia del 2002, sarà disponibile per l'acquisto con Sotheby's Sealed.

Il telaio 215 è uno dei pochissimi di F1 a non essere mai finito giù dal podio durante la sua carriera agonistica, offrendo una straordinaria opportunità di acquistare una macchina eccezionale dell'era moderna.

Una delle più recenti Ferrari F1 di Schumacher ad essere venduta, una F2003-GA, è stata battuta all'asta di Sotheby's lo scorso anno per 14,9 milioni di dollari, raddoppiando il precedente record per una F1, quando una sua F2001 aveva raggiunto i 7,5 milioni di dollari nel 2017.

Car of Michael Schumacher, Ferrari F2001b Chassis No 215 Photo by: Jeremy Cliff

Schumacher ha utilizzato la F2001B per i primi due gran premi della stagione 2002 e allora dichiarò: "Vorremmo utilizzare la nuova vettura il prima possibile, ma solo se sarà migliore di questa e affidabile".

Il tedesco corse con questo mezzo all'inizio della stagione 2002 e vinse il GP d'Australia, un evento memorabile per l'incidente alla prima curva in cui la Williams-BMW del fratello Ralf volò in aria sopra il compagno di squadra di Michael, Rubens Barrichello.

In una gara ricca di incidenti, Schumacher scivolò al quarto posto, ma salì terzo passando Juan Pablo Montoya (Williams) quando il colombiano andò largo dopo una ripartenza dalla safety car e poi ereditò il secondo posto quando la Renault di Jarno Trulli andò in testacoda.

Il leader David Coulthard (McLaren) si ritirò seconda ripartenza, con Montoya che tornò in testa davanti a Schumacher. Poco dopo, MIchael ripassò Montoya con un'ottima mossa all'esterno della curva 2. Da lì prese il largo vincendo con un vantaggio di 18"6 sul colombiano.

Questa fu la prima delle 11 gare che Schumacher avrebbe vinto, conquistando il suo quinto Campionato del Mondo di Formula 1 quell'anno.

"Non pensavo che avremmo potuto vincere qui", disse Schumacher dopo la gara. "Ma le cose cambiano rapidamente e dalla prossima gara mi aspetto che sia molto più combattuta".

Il team principal della Ferrari, Jean Todt, ricorda questa fantastica epoca di dominio della F1 e, in particolare, la sua passione per la collaborazione con Schumacher in questo video:

Michael ha poi guidato questa vettura ottenendo il terzo posto partendo dalla pole position a Sepang, in Malesia, dopo un controverso scontro con Montoya che gli ruppe l'ala anteriore. Dopo aver effettuato un pit-stop alla fine del primo giro, Schumacher diede vita a un'epica rimonta dal 21° posto fino al podio, passando Jenson Button della BAR-Honda.

"È stata una gara emozionante", dichiarò Schumacher. "Per quanto riguarda l'incidente, forse Juan avrebbe potuto lasciarmi più spazio, ma ha scelto di non farlo e ci siamo toccati. Le corse sono così. Si è trattato solo di un piccolo contatto, ma sono dovuto rientrare ai box per cambiare l'ala anteriore".

"Ho deciso di spingere fino alla fine e se non l'avessi fatto, probabilmente non avrei preso Button, che ovviamente aveva un problema. Abbiamo portato la vecchia macchina per le prime due gare e non ci aspettavamo di avere così tanti punti in classifica".

La F2001B è dotata di un motore Tipo 050 V10 da tre litri, progettato da Gilles Simon, in grado di produrre quasi 900 CV a 18.500 giri/minuto, e di un cambio sequenziale elettroidraulico a sette rapporti. Il peso è di soli 600 kg.

Car of Michael Schumacher, Ferrari F2001b Chassis No 215 Photo by: Jeremy Cliff

Tra le più desiderabili vetture da Gran Premio dell'era moderna esistenti, la Ferrari 2001B Chassis 215 sarà disponibile per l'acquisto, insieme alla seconda delle sole cinque Ferrari 250 GT LWB Berlinetta "Tour de France" del 1957 con carrozzeria Zagato, in aste online separate.

Entrambe le vetture saranno esposte all'asta principale di RM Sotheby's a Monterey dal 16 al 19 agosto e la F2001B sarà aperta alle offerte sulla piattaforma Sealed di Sotheby's dal 16 agosto, ore 21;00, al 19 agosto ore 21;00.