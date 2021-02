Sam Bird ha vinto il secondo Diriyah E-Prix al termine di una gara molto concitata e terminata anzitempo con l'esposizione della bandiera rossa.

L'interruzione è stata causata da una collisione avvenuta al giro 26 tra la BMW di Maximilian Günther e la NIO 333 di Tom Blomqvist, colpita dal tedesco che stava guardando principalmente negli specchietti per difendersi dall'attacco di Oliver Rowland (Nissan e.dams), e franato addosso all'incolpevole rivale.

A ruota è giunta la Mahindra di Alex Lynn capottata, probabilmente per un contatto con la Jaguar di Mitchell Evans. Lynn è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma dal team fanno sapere che è cosciente.

In quel mentre, erano appena state esposte le bandiere gialle per l'uscita di scena anche da parte di Sébastien Buemi, fermatosi lungo il tracciato con la Nissan e.dams, dunque tra detriti e vetture da recuperare, i commissari hanno preferito porre fine alla contesa quando sul cronometro mancavano ancora 2'40".

In realtà Bird si stava ampiamente meritando il successo dopo aver combattuto strenuamente contro il poleman Robin Frijns, che era partito molto bene dalla prima casella, ma a lungo tallonato dall'inglese della Jaguar, con cui si è scambiato più volte la posizione fino a quando non si è ritrovato secondo con un Attack Mode reso inutilizzabile da un Full Course Yellow causato dal ritiro di Jake Dennis, la cui BMW è stata spedita a muro dalla Porsche di Pascal Wehrlein, poi punito con un Drive Through.

A quel punto, Frijns ha solamente potuto sfruttare la potenza extra per tornare davanti a Bird al giro 20, ma quest'ultimo gli ha risposto un paio di tornate dopo e allungato guadagnando un paio di secondi che poi sono risultati preziosi per mantenere la testa della corsa.

Dietro a Bird e al delusissimo Frijns abbiamo le DS Teechetah degli scatenati Jean-Éric Vergne ed António Félix Da Costa. Il francese alla fine beffa il suo collega completando il podio, ma entrambi gli alfieri della scuderia franco-cinese hanno compiuto una fantastica rimonta risalendo rispettivamente dal 7° e 9° posto in griglia, scambiandosi le posizioni anche con contatti piuttosto cattivi.

Chi poteva ambire a qualcosa di più è Sérgio Sette Câmara, sesto con la Dragon-Penske dopo aver ceduto la Top5 nel finale a Nick Cassidy, autore di un bel recupero con la Virgin Racing scavalcando sia il sudamericano che il compagno di quest'ultimo, Nico Müller.

Sperava in un piazzamento migliore anche Oliver Turvey, che è ottavo e migliore dei piloti NIO 333, con la Top10 completata da Rowland e dall'Audi di René Rast, bravo a risalire la china dal 19° posto.

Restano a bocca asciutta entrambe le Mahindra perché Alexander Sims è undicesimo e Norman Nato quindicesimo, così come l'Audi di un Lucas Di Grassi opaco e le Mercedes di Nyck De Vries e Stoffel Vandoorne.

L'olandese e il belga della Stella sono riusciti ad avere l'ok per partire dopo i problemi avuti dal powertrain Mercedes verificatisi sulla Venturi di Edoardo Mortara (che alla fine non ha corso per i danni alla monoposto), visto che in precedenza la FIA gli aveva negato le Qualifiche per motivi di sicurezza.