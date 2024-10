FE | Nissan e Jaguar fuori dal limite dei costi: limitati i test

Le scuderie di Formula E Nissan e Jaguar hanno ricevuto un divieto parziale di effettuare test e sono state multate dopo che entrambe hanno violato il limite del limite di spese del campionato per la stagione 2022-2023.

Dopo aver completato l'esame della documentazione di tutti gli 11 team della serie, la FIA ha annunciato mercoledì di aver riscontrato che queste due hanno oltrepassato il tetto imposto di 13.668.000 euro.

Alla Nissan è stato riscontrato un eccesso dell'1,96% (269.252 euro), mentre la Jaguar ha superato il limite dello 0,6% (88.883 euro). Entrambi i team saranno costretti a saltare le prime tre ore dei test pre-stagionali a Valencia il 4 novembre.

Ciò significa che Oliver Rowland e Norman Nato della Nissan, così come Mitch Evans e Nick Cassidy della Jaguar, non parteciperanno alla sessione pomeridiana di prove, mentre i team sono stati multati rispettivamente di 300.000 e 100.000 euro.

"L'Amministrazione del Cost Cap ha riconosciuto che [Jaguar e Nissan] hanno agito in modo cooperativo durante l'intero processo di revisione e hanno cercato di fornire informazioni e prove aggiuntive quando richiesto in modo tempestivo", si legge in un comunicato della FIA.

"Che questo è il primo anno di piena applicazione del Regolamento finanziario e che non vi è alcuna accusa o prova di fattori aggravanti o che abbiano cercato in qualsiasi momento di agire in malafede, in modo disonesto o fraudolento, né hanno intenzionalmente nascosto alcuna informazione all'Amministrazione del Cost Cap".

Norman Nato, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Il 15 ottobre Nissan e Jaguar hanno firmato un Accordo di Accettazione della Violazione (ABA), confermando che i team hanno accettato le conclusioni e le punizioni sportive e finanziarie.

Nissan si è piazzata al settimo posto nel campionato a squadre per la stagione 2022-23, che è stato il primo anno del nuovo regolamento finanziario della Formula E e della vettura Gen3.

"Il Nissan Formula E Team ha stabilito che queste violazioni minori sono legate esclusivamente al processo di interpretazione e adattamento del nuovo regolamento finanziario in un momento in cui il team stava affrontando anche sfide specifiche legate al suo cambio di proprietà, alla ristrutturazione completa e al trasferimento", si legge in un comunicato di Nissan.

"Da allora il Nissan Formula E Team ha messo in atto tutte le precauzioni necessarie per evitare questo tipo di errori di calcolo e sviste in futuro".

Jaguar ha concluso la stagione 2022-23 al secondo posto nel campionato a squadre, perdendo il titolo a favore della squadra clienti Envision, mentre Evans è arrivato a un passo dalla corona dei piloti.

"Si tratta di un processo estremamente complesso e, sebbene Jaguar Racing abbia sempre agito in buona fede, con onestà, integrità e in uno spirito di trasparenza e collaborazione, riconosciamo che errori procedurali di archiviazione hanno portato alla violazione del minor overspend", si legge in un comunicato di Jaguar.

A seguito di consultazioni con la FIA, riteniamo che se avessimo presentato la documentazione in modo corretto, saremmo stati pienamente conformi al Cost Cap delle squadre e non si sarebbe verificata la violazione del limite massimo".

"Purtroppo, ci risulta che una nuova presentazione non sia consentita dai regolamenti attuali e quindi, a causa di questi errori procedurali involontari, ci troviamo in una posizione di sovraccarico molto lieve. In nessun momento abbiamo cercato o ottenuto un vantaggio tecnico o sportivo, come si evince e conferma dai risultati della Cost Cap Administration e dalla natura dell'ABA.

"Continueremo a lavorare a stretto contatto con la FIA per lo sviluppo e l'applicazione del cost cap e nell'interesse della Formula E, l'apice delle corse elettriche".