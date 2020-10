Formula E: Nato rimpiazza Massa alla Venturi

Il francese, che è stato in azione nel FIA World Endurance Championship con la Rebellion Racing, ricopriva il ruolo di riserva e addetto al simulatore per il team monegasco da 2018, con Massa che al termine delle gare di Berlino aveva annunciato che non avrebbe più corso nella serie elettrica.

"Sono pronto e so che sarà difficile - ha detto a Motorsport.com Nato, che sarà compagno di Edoardo Mortara - Avrò bisogno di tempo per imparare tutto, ma il mio obiettivo è non avere rimpianti al termine del primo anno. La cosa importante è prendere punti in ogni weekend, è l'unica cosa da fare".

Il 28enne era stato in azione nei test di Marrakech segnando il sesto crono complessivo in 1'17"302 precedendo il suo collega Arthur Leclerc per 0"7 e tenendosi dietro gente come Jake Hughes e Daniel Juncadella.

"Dopo Marrakech, che era andato molto bene, sapevo di avere una possibilità per quest'anno. Ho passato tanto tempo al simulatore e sinceramente ho detto a Susie Wolff che avrei fatto di tutto per dimostrare che meritavo il posto".

“Essere al simulatore durante i weekend di gara è stato piuttosto frustrante perché la maggior parte dei piloti di FE è gente con la quale ho combattuto in passato, per cui non vedo l'ora di poterlo rifare".

Secondo le notizie raccolte da Motorsport.com, Nato era in trattativa anche con Dragon e NIO 333 e al momento non è certo che prosegua con Rebellion: "Oltre alla Formula E, è comunque importante fare qualcos'altro”, ha aggiunto.

La team principal Susie Wolff ha detto: "Come riserva, Norman ha dimostrato di farsi trovare pronto in ogni occasione, non solo nei test, ma anche al simulatore con grandissimo impegno. La decisione di promuoverlo a tempo pieno avviene perché ha dato un grande contributo al team e quindi si meritava l'opportunità".