Formula E | Susie Wolff lascia il ruolo di CEO del Team Venturi

La Wolff è entrata a far parte della Venturi nel luglio del 2018 come team principal, prima di diventare CEO alla fine del 2021, quando l'ex pilota di F1 Jerome D'Ambrosio ha assunto la sua posizione originaria.

Il suo ingaggio in Venturi faceva parte di un piano triennale volto ad aumentare il profilo e la competitività del team nel campionato delle monoposto elettriche.

In qualità di CEO, ha supervisionato la stagione di maggior successo della Venturi in FE, con il secondo posto nel campionato a squadre e il terzo nella classifica piloti con Edoardo Mortara.

All'inizio di quest'anno, la Maserati ha annunciato una partnership con la Venturi per la fornitura dei propulsori per la stagione 2022-2023.

Martedì sera, poco dopo la fine della stagione 2021/2022, avvenuta nel weekend in Corea del Sud, la Wolff ha annunciato sui social media la sua uscita dalla Venturi.

In una serie di post, ha scritto: "Con la fine della stagione di maggior successo nella storia di Venturi FE, si conclude anche il mio percorso personale con il team e con la Formula E".

"Lascio con immenso orgoglio le solide basi che abbiamo costruito insieme, mentre il team inizia un nuovo capitolo con Maserati".

Susie Wolff, CEO, ROKiT Venturi Racing Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Quando sono entrata a far parte di Venturi FE, il mio obiettivo era quello di costruire una squadra che non fosse solo di successo in pista, ma che rappresentasse uno scopo più grande".

"Una famiglia racing che celebrasse la diversità e sostenesse l'inclusività. Anche se questo viaggio continua, sono molto orgogliosa dei progressi che abbiamo fatto".

"Quattro anni fa non immaginavo la portata delle sfide che avremmo dovuto affrontare come squadra".

"Sono stati questi momenti difficili a definire la resilienza, la fede e la fiducia che abbiamo costruito l'uno nell'altro: passare da gareggiare nelle retrovie a lottare costantemente per vittorie e titoli".

"Grazie a Gildo Pastor per la sua visione e la sua fiducia nella squadra. Grazie anche ad Alejandro Agag e a tutti i membri della Formula E per queste quattro fantastiche stagioni di gare".

"E infine, al mio team Venturi FE, è stato un onore aver guidato e rappresentato un gruppo di persone così talentuose e motivate".