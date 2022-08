Formula E | Di Grassi nega il bis a Dennis in Gara 2 a Londra

Carica lettore audio

Grazie ad un'ottima decisione di concatenare il primo ed il secondo attack mode Lucas di Grassi ha ottenuto il successo in Gara 2 a Londra impedendo il bis a Jake Dennis.

Il brasiliano del team Venturi ha dovuto semplicemente aspettare che le modalità di attacco di tutti fossero esaurite per passare in testa, per poi passare all'attacco per assicurarsi che Dennis non fosse in grado di raggiungerlo.

Dennis è stato in grado di mantenere il comando alla prima curva e sembrava avere un vantaggio gestibile su di Grassi nei primi 10 giri della gara.

Con un piano di attivazione della modalità d'attacco diverso da quello di gara 1 - i piloti hanno avuto a disposizione tre attack mode ciascuno della durata di quattro minuti - è andata in scena una diversa variabile strategica.

Di Grassi ha sfruttato il primo colpo al 10° giro, mentre Dennis ha risposto al giro successivo. Ma una volta trascorsi i primi quattro minuti, di Grassi ha sfruttato il secondo attack mode al 13° giro portandosi in scia a Dennis.

Il pilota di casa ha attivato il secondo attack mode per chiudere di Grassi - che aveva preso il comando - e il pilota Venturi ha restituito il favore tre giri dopo, una volta terminata l'attivazione di Dennis.

Riuscendo a difendere la testa della corsa fino all'attivazione dell'ultimo attack mode di di Grassi, a Dennis è stato detto di spendere un po' di energia per creare un distacco sul brasiliano.

Dennis ha portato il vantaggio 9 decimi, ma questo si è rivelato l'apice del suo margine con di Grassi che poco dopo si è avvicinato di nuovo costringendo il britannico a prendere l’ultimo attack mode con un vantaggio di soli 4 decimi.

Questo ha permesso a di Grassi di riprendere il comando quando Dennis ha imboccato la traiettoria più larga alla curva 16 per transitare sulla zona che concede il boost di energeia, ma il pilota Andretti non è stato in grado di attaccare e chiudere il gap dal brasiliano, anzi di Grassi ha sfruttato l'opportunità di aprire il divario a più di un secondo nonostante la potenza inferiore.

Una volta terminato il periodo di attack mode di Dennis, di Grassi ha potuto incrementare ulteriormente il vantaggio ed viaggiato relativamente tranquillo per il resto della gara, mentre Dennis ha dovuto fare i conti con un Nyck de Vries in piena corsa alla fine.

De Vries ha lottato con Antonio Giovinazzi e Antonio Felix da Costa nelle fasi iniziali, ma al primo è stata inflitta una penalità per eccesso di potenza, mentre da Costa è scivolato dietro a de Vries a metà gara.

Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Lucas di Grassi, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Stoffel Vandoorne è riuscito a rimontare dal 13° posto in griglia al quarto sotto la bandiera a scacchi mentre i suoi principali rivali per il titolo non sono riusciti a brillare nella seconda gara. Il belga della Mercedes può contare adesso su un vantaggio di 36 punti in classifica, dato che la Jaguar di Mitch Evans si è fermata negli ultimi giri mentre il neozelandse era quarto.

Né Edoardo Mortara, dodicesimo, né Jean-Eric Vergne, ritiratosi, sono riusciti ad andare a punti, anche se quest'ultimo non è matematicamente fuori dalla caccia al titolo visto che ha un ritardo di 57 lunghezze con un massimo di 58 punti in palio nelle ultime due gare.

Da Costa ha concluso la gara in quinta posizione, davanti a Sebastien Buemi ed a Robin Frijns, settimo, mentre Sam Bird ha ottenuto l'ottavo posto davanti ad un Sergio Sette Camara che ha conquistato i primi punti dell'anno per la Dragon Penske con il nono posto.

Pascal Wehrlein ha completato la top 10, inseguito al traguardo da Mortara, ma il pilota della Venturi è stato penalizzato per un contatto con Maximilian Gunther.