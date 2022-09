Formula E | D'Ambrosio non sarà team principal di Maserati

Carica lettore audio

Il belga segue l'ex amministratore delegato Susie Wolff, che abbandonerà la squadra al termine della stagione 2021-22.

La Wolff era stata nominata team principal di Venturi nel 2018, per poi passare al ruolo di AD nel 2021, quando d'Ambrosio è stato promosso a team principal - dopo essere entrato come suo vice in seguito al ritiro dal campionato alla fine della stagione 2019-20.

Dopo otto anni di partecipazione al campionato con il nome di Venturi Racing, la squadra cambierà nome in Maserati MSG Racing per il 2022-23, grazie all'ingresso del Tridente come costruttore e con il marchio Venturi che diverrà Monaco Sports Group. MSG mantiene gli azionisti di riferimento Scott Swid e Jose Maria Aznar Botella, che hanno acquistato la squadra alla fine del 2020.

"Dopo due stagioni incredibili, il mio viaggio con la squadra giunge al termine", ha dichiarato d'Ambrosio.

"Vado avanti con nuove opportunità, ma vorrei ringraziare tutti i membri della squadra per il loro lavoro e la loro dedizione che ci ha portato alla stagione migliore nel 2021-2022".

"Vorrei anche ringraziare Susie, Scott e José per avermi affidato la guida dell'organizzazione come team principal. È stato un privilegio e non avrei potuto desiderare un ambiente migliore in cui crescere dopo la carriera di pilota".

"Auguro a tutti i membri del team il meglio per il passaggio a una nuova era del campionato".

Lucas di Grassi, Venturi Racing, Jerome d'Ambrosio, Team Principal, ROKiT Venturi Racing, Edoardo Mortara, Venturi Racing, 1st position, the Venturi team celebrate

"Ringraziamo Jérôme per il suo prezioso contributo nelle ultime due stagioni, in cui ha svolto un ruolo cruciale nell'aiutare a realizzare la nostra visione del team", ha aggiunto Swid.

"A livello personale, sono estremamente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme e, grazie all'impiego delle persone migliori, abbiamo costruito una squadra forte con grandi aspirazioni per il futuro".

"Con questo in mente, sono entusiasta di vedere cosa ci riserverà il futuro sia per lui che per noi, mentre ci avviciniamo sempre di più all'inizio della prossima generazione di competizioni di Formula E a gennaio".

Venturi ha vissuto il suo periodo migliore in Formula E sotto la guida di Wolff e d'Ambrosio, con il pilota Edoardo Mortara che si è conteso il titolo in entrambe le due precedenti edizioni del campionato.

Lo svizzero ha chiuso secondo dietro a Nyck De Vries nel 2020-21 nella classifica piloti e terzo in assoluto la scorsa stagione, quando Stoffel Vandoorne e Mitch Evans lo hanno superato nelle ultime fasi.

La coppia di Venturi, composta da Mortara e dal campione 2016-17 Lucas di Grassi, ha aiutato la squadra a raggiungere il più alto piazzamento nel campionato di Formula E, con il team monegasco secondo in classifica generale e 24 punti da Mercedes.