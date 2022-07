Formula E | Dennis domina Gara 1 a Londra, disastro Mortara

Carica lettore audio

Dopo aver conquistato la pole position precedendo Vandoorne, Jake Dennis è stato in grado di mantenere il comando alla partenza e di tenere a bada il pilota della Mercedes per tutta la durata della gara, gestendo il suo ritmo e la sua energia per poi tagliare il traguardo con un vantaggio di 2,2 secondi ed imporsi così nella prima corsa del weekend di Londra.

Dennis è scattato bene all'inizio della gara e ha mantenuto il comando alla prima curva per poi cercare di imporre il ritmo nel tentativo di eguagliare la sua vittoria del 2021.

Al nono giro i due sono passati nello stesso momento nel tratto di pista dedicato all’attack mode rimanendo così incollati a parità di potenza, ma alla fine del boost aggiuntivo Dennis aveva il 2% di energia in più rispetto a Vandoorne, avendo anche utilizzato meno energia di de Vries e Sette Camara all'inseguimento.

Il duo della Mercedes aveva puntato a stare davanti a Sergio Sette Camara in partenza, prevedendo che il pilota della Dragon Penske avrebbe cercato di tenerli dietro, e così è stato.

Il brasiliano, però, ha rotto gli indugi al quinto giro e si è lanciato all'interno di Nyck de Vries in curva 1, strappando il terzo posto al campione in carica. Il pilota del team Penske è stato in grado di tenere il passo di Vandoorne, ma è stato successivamente sopravanzato da de Vries quando l'olandese lo ha passato grazie all’attack mode all'ottavo giro.

Dopo aver attivato il secondo attack mode, Dennis ha iniziato a rompere gli indugi aumentando il margine su Vandoorne a 1,5’’ potendo godere anche di una riserva di energia maggiore rispetto al belga.

Negli ultimi 15 minuti di gara Vandoorne è riuscito a ridurre il distacco da Dennis fino a un secondo, ma ha continuato a essere a corto di energia, mentre il pilota del team Andretti ha continuato a gestire il suo ritmo tenendo il belga a distanza di sicurezza.

Questo margine è stato sufficiente a Dennis per conquistare la sua seconda vittoria nel London E-Prix, dopo aver vinto la gara del sabato l'anno scorso partendo dalla seconda posizione in griglia. Il britannico ha anche ottenuto il giro più veloce, completando il suo Grande Slam.

Grazie al secondo posto, Vandoorne ha incrementato il suo vantaggio di punti nel campionato piloti, mentre de Vries ha mantenuto il terzo posto nonostante una drammatica battaglia a fine gara con un Nick Cassidy in palla.

Quest’ultimo ha adottato una strategia diversa rispetto ai suoi rivali transitando nella zona dedicata all’attack mode in ritardo avendo così la possibilità di recuperare terreno nella seconda metà della corsa e di raggiungere de Vries dopo aver superato avversari del calibro di Sette Camara, Maximilian Guenther e Oliver Askew.

Con Cassidy alle calcagna di de Vries, l'olandese ha messo in atto una strenua difesa per tenere dietro il neozelandese. Il pilota dell'Envision ha cercato di superare de Vries sul traguardo, ma il portacolori della Mercedes lo ha preceduto per soli 3 decimi.

Quinta posizione per Oliver Askew bravo ad approfittare della gestione di potenza errata da parte di Guenther che ha costretto il pilota della Nissan a retrocedere in ottava posizione alle spalle di Mitch Evans e Antonio Felix da Costa.

Peccato per Sergio Sette Camara anch’egli a corto di energia dopo aver occupato la quarta posizione per la maggior parte della gara. Alla fine il brasiliano è finito fuori dalla top ten senza avere la possibilità di ottenere i primi punti dell’anno.

Lucas di Grassi ha approfittato dei problemi del connazionale per concludere in nona posizione, mentre Pascal Wehrlein ha recuperato un punto in una gara difficile per la Porsche.

Disastrosa la prima gara del weekend per Edoardo Mortara. Lo svizzero del team Venturi è stato coinvolto in un contatto al via e dopo essere entrato ai box per sostituire il musetto danneggiato è retrocesso in ultima posizione.