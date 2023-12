WEC | Jota annuncia Norman Nato sulla Porsche 963 per il 2024

La Jota ha ingaggiato Norman Nato per correre con la Porsche nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2024.

La squadra britannica comincia a comporre gli equipaggi delle sue 963 LMDh che ha iscritto alla Classe Hypercar per il prossimo anno, raddoppiando l'impegno.

Nell'elenco iscritti ufficiale pubblicato un paio di settimane fa apparivano i prototipi di Weissach del team, con Will Stevens e Olver Rasmussen primi piloti confermati.

"Sono entusiasta di poter unirmi al Team Jota e correre con la Porsche 963 in Classe Hypercar. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo ed emozionante capitolo della mia carriera", ha detto il transalpino.

Nato, che aveva provato la vettura in occasione dei Rookie Test in Bahrain un mese fa, andando anche molto bene come prestazioni, salirà a bordo della Porsche 963 #12 assieme a Stevens, mentre mancano all'appello i nomi degli altri tre concorrenti.

Con Yifei Ye in uscita, direzione AF Corse per salire sulla Ferrari 499P #83 con Robert Kubica e probabilmente Robert Shwartzman, in Jota un nome che ha iniziato a circolare negli ultimi giorni è quello di Callum Ilott, pronto a tornare nel mondo dell'endurance dopo aver affrontato una stagione nel GT con la Ferrari, per poi andare in IndyCar successivamente.

Da tempo invece Sebastian Vettel e Jenson Button sono stati inseriti tra i candidati; l'inglese qualche giorno fa è stato a Daytona per prendere parte ai test IMSA visto che correrà la 24h in Florida a gennaio, e ha ammesso di essere ormai molto vicino alla chiusura degli accordi per il prorio futuro coi prototipi.