Formula E: Dennis alla prima vittoria nell'E-Prix II di Valencia

Dalla pole al podio: Jake Dennis ricorderà a lungo l'E-Prix di Valencia II per la conquista della prima vittoria in Formula E sul circuito stradale ricavato all'interno del Riccardo Tormo. La gara domenicale, a differenza di quella anacronistica di sabato corsa sul bagnato, è stata molto lineare, tattica, senza safety car e ha premiato un rookie inglese già in grado di salire sul gradino più alto del podio.

Dennis è scattato al comando al via e nelle prime fasi ha cercato di condurre il gruppo con un ritmo che non fosse vertiginoso, al punto che a centro gruppo c'era chi era in grado di girare un secondo più veloce. Ma Jake non ha commesso alcun errore mostrando una grande freddezza anche nel finale, quando gli ingegneri gli hanno chiesto di ridurre il passo per rientrare nei consumi di energia e si è visto riprendere dagli inseguitori all'inizio dell'ultimo giro.

Il pilota BMW ha saputo tenere a bada gli avversari fintanto che l'ingegnere di pista gli ha dato nuovamente il via libera e allora ha potuto lanciarsi alla volta di un primo successo che lo proietta fra i grandi sella serie elettrica avendo intascato 28 punti in un colpo solo (25 punti della gara più 3 della Superpole).

Alle spalle di Dennis si sarebbe classificato Norman Nato con la Venturi, ma il francese sul traguardo è stato penalizzato di 5 secondi per aver toccato alla chicane che precede il rettilineo dei box Alex Lynn che era secondo: per la tamponata che ha scomposto la Mahindra a bassa velocità, l'inglese è scivolato addirittura al nono posto per poi risalire con abilità e precisione a un meritatissimo terzo posto.

E così alle spalle della BMW è sbucata la Porsche di André Lotterer. Il tedesco al settimo podio in FE, finalmente ha trovato i primi punti validi pr la classifica, visto che fino a ieri aveva raccolto solo gare deludenti.

Rene Rast, patrtito 14esimo era risalito fino alal zona podio attivando prima degli altri l'attack mode, ma nel finale è stato costretto a difendersi in difficoltà energetica concludendo con un buon sesto posto finale. Fuori dal podio è rimasto Oliver Rowland, quarto con la Nissan Dama dotata del nuovo motogeneratore.

Il due volte campione Jean-Eric Vergne ha cnfermato il settimo posto della qualifica con la DS Techeetah davanti a Oliver Turvey ottavo con la NIO 333.

Edoardo Mortara con la seconda Venturi ha chiuso nono davanti a Lucas di Grassi che ha chiuso la top ten..

L'unico ritiro è stato quello di Stoffel Vandoorne: il belga si è schiantato con la ruota anteriore destra contro le protezioni dellla chicane nel tentativo di effettuare un duro sorpasso nei confronti di Sebastien Buemi con la seconda Nissan e.dams mentre era in lotta per l'11 ° posto.