GTWC | Jake Dennis rientra tra i piloti ufficiali BMW

Le strade di Jake Dennis e BMW M Motorsport si incontrano nuovamente e per il 2024 ricomincia un rapporto che si era interrotto al termine della passata stagione.

Il Campione in carica di Formula E ha raggiunto un nuovo accordo con la Casa bavarese per salire a bordo della M4 GT3 in alcune gare, diventando così il 23° della lista degli alfieri tedeschi di cui aveva fatto parte dal 2021.

Dopo aver ripreso in mano il volante della M4 per la gara del GT World Challenge Europe in quel del Paul Ricard, difendendo i colori del team Century Motorsport, il britannico avrà una nuova occasione di apparire in Endurance Cup con la medesima squadra nella seconda metà di stagione.

Purtroppo non potrà essere presente alla 24h di Spa-Francorchamps a causa del suo impegno con Andretti in Formula E, ma già nel fine settimana dell'1-2 giugno potrà correre assieme a Jens Klingmann nel GT Italiano con la BMW Italia Ceccato Racing, dato che il titolare Max Hesse dovrà volare sul Nordschleife per la 24h del Nürburgring.

"Sono molto entusiasta di continuare il mio viaggio come pilota ufficiale BMW - afferma Dennis- Abbiamo avuto una grande collaborazione dal 2021".

"Non vedo l'ora di affrontare le gare che ci aspettano in questa stagione. Spero che potremo lottare per ottenere vittorie e podi".

Andreas Roos, Responsabile BMW M Motorsport, aggiunge: "Sono molto contento di riavere Jake tra i nostri piloti ufficiali. È un grande pilota, versatile, esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per il nostro vasto programma di corse".

"Con le vetture GT è sempre un'opzione di prim'ordine e, in quanto Campione del mondo di Formula E, ha maturato una grande esperienza anche in altri settori del motorsport".