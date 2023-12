FE | Dennis prolunga con Andretti: il contratto è pluriennale

Jake Dennis rimane in FIA Formula E. Il campione del mondo in carica della serie ha firmato un accordo pluriennale con l'Andretti Global team, continuando così a essere presente nella categoria full electric della FIA anche per le stagioni a venire.

Il suo contratto precedente sarebbe stato in scadenza alla fine del 2024, ma questo prolungamento lo ha sostituito e permetterà così sia al britannico che ad Andretti di ripresentarsi ai cancelli di partenza della stagione tra i grandi favoriti.

Nella stagione terminata quest'anno, Dennis è riuscito a portare a casa 11 podi complessivi, oltre alle due vittorie nelle prime due uscite a Città del Messico e a Roma.

"Ho iniziato il mio viaggio in Formula E con Andretti e sono davvero felice di continuare a correre per loro, anche perché hanno supportato la mia carriera in questa serie", ha dichiarato Dennis dopo l'annuncio del prolungamento del suo contratto.

Photo by: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3

"Ho un rispetto immenso per questo team e sarà un onore continuare a difendere i suoi colori. L'era delle Gen3 è eccitante per noi anche grazie alla partnership con Porsche che fornisce i powertrain".

"Sono super motivato per la prossima stagione e sono certo che con l'impegno, il lavoro di squadra e gli investimenti che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni, il team sarà capace di lottare ancora per vincere gare e lottare per i titoli in futuro".

Michael Andretti, amministratore delegato e presidente di Andretti Global, ha aggiunto: "Jake ha giocato un ruolo fondamentale nei recenti successi del nostro team in Formula E".

"Assicurarci la presenza di Jake è per noi importante, perché condividiamo l'ambizione di lottare per i successi e per i titoli. Sono fiducioso che questo rinnovo possa rendere ancora più salda la nostra posizione. Non vediamo l'ora di rompere ulteriori record e ottenere altri traguardi assieme, a partire dalla prossima stagione".