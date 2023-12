FE | Bridgestone tra i vincitori del tender per la Gen4

In seguito a una riunione del Consiglio Mondiale del Motorsport tenutasi oggi, l'organo di governo ha annunciato le aziende che hanno ottenuto l'approvazione delle loro candidature e che saranno responsabili della produzione del telaio, della batteria e degli pneumatici delle vetture della Gen4.

Ciò significa che il fornitore di pneumatici Bridgestone è destinato a tornare a gareggiare in un campionato mondiale destinato alle monoposto per la prima volta da quando la sua lunga collaborazione con la Formula 1 si è conclusa nel 2010.

Il produttore giapponese aveva presentato di recente un'offerta per tornare a fornire gli pneumatici in F1, ma ha perso la gara d'appalto a favore di Pirelli, che continuerà a fornire il campionato almeno fino al 2027.

Bridgestone sostituirà Hankook come fornitore unico di pneumatici per la Formula E e produrrà due diversi tipi di pneumatici per le macchine Gen4, che saranno utilizzati a partire dalla stagione 2026-2027, per un periodo di almeno quattro anni.

Si tratta di una gomma "base" che sarà un pneumatico scanalato per tutte le stagioni che "deve garantire un'aderenza sufficiente per assicurare una gara sicura in caso di pioggia leggera" e di una seconda gomma "tifone" che sarà "obbligatoria in caso di pioggia intensa".

È la prima volta in nove stagioni di gare che due diversi tipi di pneumatici saranno disponibili per i team ed i piloti di Formula E nello stesso evento.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

La Podium Advanced Technologies fornirà la batteria per le macchine Gen4, avendo già collaborato con Glickenhaus nel Campionato Mondiale Endurance, mentre il gruppo propulsore anteriore sarà fornito da Marelli.

Mentre il gruppo Spark Racing Technologies continuerà a fornire il telaio, dopo averlo fatto per le tre precedenti generazioni di auto di Formula E sin dall'inizio del campionato completamente elettrico nel 2014.

Secondo la FIA, la decisione di scegliere queste aziende è stata presa dopo "un'analisi approfondita delle offerte presentate, che ha valutato le specifiche tecniche di ciascun prodotto, le capacità produttive e il supporto proposto durante gli eventi, oltre a molti altri aspetti, ed è stata accompagnata da ispezioni nelle sedi dei rispettivi candidati".

I principali cambiamenti della macchina Gen4 rispetto all'attuale Gen3, introdotta per la stagione 2021/22, comprenderanno un notevole aumento della potenza, che raggiungerà un picco di 600 kW, quasi il doppio di quella attuale.

Inoltre, verrà posta maggiore attenzione all'aerodinamica della vettura, con la creazione di una configurazione ad alto e a basso carico, mentre la larghezza ed il peso della Gen4 aumenteranno rispettivamente di 100 mm e 76 kg.