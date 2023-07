FE | McLaren: nuova livrea creata con l’intelligenza artificiale

In occasione dell’ePrix di Londra che si svolgerà nel corso di questo fine settimana, appuntamento di casa per la squadra britannica, la McLaren ha presentato una colorazione speciale con cui disputerà l’ultima tappa della stagione 2023 di Formula E.

La peculiarità di questa iniziativa è che si tratta della prima livrea al mondo progettata utilizzando l'intelligenza artificiale generativa e verrà sfruttata anche per celebrare il 60° anniversario della McLaren dalla sua fondazione nel lontano 1963.

Sviluppata in collaborazione tra la scuderia di Woking e NEOM, il main sponsor, esattamente come altre iniziative simili in Formula 1 con il partner BAT nelle sue varie declinazioni, la livrea presenta opere d'arte costruite sulla base delle visioni del futuro fornite dai piloti René Rast e Jake Hughes, oltre ai quattro membri del Graduate Development Program di NEOM.

La nuova livrea della McLaren per l'ePrix di Londra

Ogni persona coinvolta nel progetto ha fornito la propria visione personale, che è stata combinata in un processo AI end-to-end per produrre la livrea. In primo luogo, le idee fornite dai piloti sono state elaborate da un'intelligenza artificiale testuale per creare una serie di suggerimenti. Successivamente, questi sono stati utilizzati per creare un'opera d'arte individuale, le quali sono poi state ricombinate al fine di creare una grafica ad alta risoluzione che i designer potessero adattare alle caratteristiche della vettura.

Al termine di questo progetto, i laureati sostenuti dallo sponsor NEOM, si uniranno al NEOM McLaren Electric Talent Programme per un periodo di dodici mesi. Questo programma fa parte di un'iniziativa in corso che prevede l'ingresso di diversi laureati nella scuderia nei prossimi anni, con l'obiettivo di sviluppare l’opportunità di entrare nel motorsport a giovani di talento.

"Volevamo che il design riflettesse la forma della vettura, facendo apparire la livrea elegante e veloce, come una freccia", ha spiegato Stu Weston, Senior Manager del reparto design del team. "L'immagine dell'AI ha un linguaggio grafico simile, con linee angolate che si muovono tutte in avanti e una forte sensazione di velocità. Abbiamo posizionato l'opera d'arte nei pannelli di papaya della vettura per creare il corpo principale della livrea".

Per McLaren rappresenta anche la conclusione della prima stagione nella categoria elettrica, in cui ha raccolto diversi risultati di spicco in qualifica, tra cui due pole position in Arabia Saudita e Monaco. Tuttavia, qualche difficoltà in più si è palesata in gara, dove la scuderia di Woking è riuscita a centrare solamente un podio nella prima parte del campionato, quando René Rast raggiunse il terzo posto nel secondo appuntamento a Diriyah.