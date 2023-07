Vergogna Roma: ancora da smaltire i resti delle FE distrutte!

Altro che Caput mundi, questa è Roma zozzona. Non la si può definire in altro modo. La Capitale è stata teatro del penultimo doppio appuntamento del campionato di Formula E il 15 e 16 luglio e a distanza di una decina di giorni dalle gare disputate sul tracciato allestito nella zona del Colosseo Quadrato, ecco cosa si trova in un angolo del Piazzale dell’Industria.

I resti delle diverse vetture incidentate sono stati impilati dove erano stati allestiti i box delle squadre e, trattandosi di materiali speciali, avrebbero dovuto essere smaltiti con urgenza. Stiamo parlando per lo più di parti in materiali compositi e nelle immagini di Fabrizio Monaco di Fullgas si possono notare pezzi di fondi, pance e carrozzerie delle Gen 3, oltre a parti delle tavole simil legno che si trovano sotto alle vetture per controllare l’altezza e l’usura massima del materiale fissata per regolamento.

Roma, Piazza dell'Industria: ecco accastati i resti delle FE incidentate e non smaltiti Photo by: Fabrizio Monaco

Nella catasta di rifiuti che AMA Roma dovrebbe smaltire, c’è un fondo sul quale si legge “race against climate change” che nel contesto della foto sa davvero di presa in giro. Perché la sensazione è che Roma faccia veramente poco nella “… corsa contro il cambiamento climatico”.

La Formula E nel mondo delle corse è considerato il campionato a emissioni zero per l’uso dei motori elettrici, e, quindi, rappresenta l’espressione massima del saper intercettare il mondo green con l’opportunità di portare le gare nelle grandi città, proponendo un’operazione di marketing straordinaria, sostenuta da molte Case ufficiali che hanno investito nella serie ideata dal geniale Alejandro Agag.

Ecco alcune parti in carbonio delle FE accatastate a Roma in attesa di essere smaltite. Quando? Photo by: Fabrizio Monaco

Roma nel weekend di gara ha dato una bella dimostrazione di sé, ma “passata la festa gabbato lo santo”. Spente le telecamere delle televisioni, la Capitale è tornata a essere quella che è: sporca, piena di rifiuti e di buche. Per AMA c’era l’occasione di dare una dimostrazione di efficienza ripulendo almeno la zona dell’EUR dove si è corso e non è stato fatto nemmeno quello.

E sarà bene che chi deve smaltire sia dia una mossa, perché ora che abbiamo pubblicato le immagini della vergogna, non ci stupiremmo di vedere appassionati di motorsport che correranno in Piazzale dell’Industria per portarsi a casa una memorabilia della FE di Roma. E magari gli addetti non troveranno più niente…