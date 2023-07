F1 | Alpine, Szafnauer: “A Spa nuovo fondo che vale due decimi”

Il Gran Premio d’Ungheria dell’Alpine si è concluso dopo pochissimi metri, con un doppio ritiro che ha lasciato l’amaro in bocca, soprattutto tenendo a mente che già la qualifica aveva riservato poche soddisfazioni rispetto a quelle che erano le aspettative del team.

Alla vigilia dell’appuntamento magiaro, infatti, in casa Alpine c’era grande fiducia che la pista dell’Hungaroring potesse ben adattarsi alle caratteristiche della A523, come era già successo in altri tracciati che presentano curva a medio-basse velocità. Tuttavia, un difficile adattamento alla mescola media sul giro secco e un giro tutt’altro che entusiasmante hanno relegato entrambe le vetture del team francese al di fuori della top ten.

In gara, la speranza era quella di recuperare posizioni e conquistare punti utili per la classifica costruttori, la quale vede una McLaren in grande ascesa, capace di conquistare risultati importanti nelle ultime tappe del calendario. Tuttavia, una frenata al limite di Guanyu Zhou ha innescato un effetto a catena, che ha portato le due A523 a scontrarsi tra loro, mettendo fine alla corsa di entrambe le monoposto transalpine. Oltretutto, nel momento in cui l’auto di Esteban Ocon ha toccato nuovamente terra dopo che il posteriore si era alzato di diversi metri, si è verificata la rottura del sedile del francese, elemento che ha lasciato un pizzico di preoccupazione e che ha spinto il pilota a recarsi al centro medico per dei controlli.

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Alpine

Per la squadra si tratta del secondo doppio zero consecutivo, dato che a Silverstone si erano verificati altri ritiri a causa della rottura di una pompa fornita da un’azienda esterna e il cedimento di una sospensione dopo un contratto con Lance Stroll: “Prima ho fatto un giro nei box e ho detto a tutti i ragazzi e le ragazze qui presenti di continuare a fare quello che stiamo facendo e di concentrarsi sulle cose su cui abbiamo il controllo. Le altre cose arriveranno”, ha spiegato il Team Principal dopo il Gran Premio d’Ungheria, sottolineando come i ritiri siano dovute a circostanze al di fuori del controllo della scuderia.

“Non avevamo il controllo sui due ritiri di oggi, come non avevamo il controllo sui ritiri a Silverstone, uno dei quali è stata causata da un guasto a una pompa di un produttore che produce pompe per elicotteri e compagnie aeree, un'azienda aerospaziale che raramente ha guasti. Ma ha ceduto. Quindi non dobbiamo preoccuparci di queste cose, ma concentrarci su ciò che possiamo controllare e fare un buon lavoro”.

Per riuscire a risalire la china, Alpine porterà a Spa un nuovo fondo che, secondo Szafnauer, dovrebbe valere un miglioramento di circa due decimi di secondo sul giro. La scelta di potare le novità in un weekend con la sprint race ripercorre quando già fatto a Baku, quando la scuderia francese si presentò con un grosso pacchetto di novità tecniche nonostante il poco tempo a disposizione nelle libere per testarli. Tuttavia, c’è una certa fiducia, perché nel corso delle ultime due stagioni la maggior parte degli aggiornamenti portati in pista hanno dimostrato di funzionare immediatamente, restituendo i dati ottenuti in galleria del vento.

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Alpine

“Porteremo comunque il nuovo fondo, perché garantisce prestazioni migliori, si tratta di circa due decimi di secondo al giro, quindi lo monteremo. Ma sì, abbiamo poco tempo per valutarlo e analizzarlo, ma da questo punto di vista abbiamo buoni strumenti per valutarlo. Sul fondo verranno montati tutti i sensori in modo da poter vedere quanti punti di carico otterremo”.

Prima dell’inizio della stagione, Alpine si era imposta il quarto posto come obiettivo minimo della stagione ma, complice la crescita a inizio anno dell’Aston Martin, capace di raccogliere numerosi podi, pian piano questo target ha iniziato a farsi sempre più distante. Oltretutto, ora si è aggiunta la McLaren, mettendo a serio rischio anche il quinto posto, dato che attualmente dispone di ben quaranta punti di vantaggio sulla scuderia francese. Il quarto posto, come spiegato da Szafnauer, sembra ormai quasi impossibile, ma il Team Principal ha voluto sottolineare come i valori in campo cambino in continuazione.

“In qualifica non siamo riusciti a sfruttare appieno le gomme e questo si è visto in tutta la griglia di partenza. Non so cosa sia successo a George Russell, ma uno di loro era diciottesimo e l'altro era in pole. Ho visto in passato che qualcuno che è riuscito a far funzionare le gomme e qualcun altro no, e sembrava che le Alfa fossero davvero veloci qui. A Silverstone eravamo più veloci di loro di sette decimi di giro senza aggiornamenti, ma questa pista è più adatta a loro”.

“Quindi bisogna considerare anche gli pneumatici. Bisogna guardare alla macchina e lavorare per essere il quarto team più veloce, che è quello che ci siamo prefissati. Ci siamo prefissati di arrivare quarti in campionato e credo che sarà difficile, se non impossibile”.