FE | DS Penske positiva per il finale di stagione

Dall'inizio della stagione 9 del campionato mondiale di Formula E, i leader sono sempre stati più o meno gli stessi. Tuttavia, a dimostrazione del fatto che nulla può essere dato per scontato, squadre come Porsche, con uno dei budget più elevati del settore, hanno oscillato tra il successo e l'assenza. È stato anche evidente che i costruttori con un team di clienti hanno beneficiato dei dati di quattro vetture invece che di due, e che le misure correttive in caso di scarse prestazioni hanno richiesto meno tempo per arrivare.

Da questo punto di vista, i duo Porsche e Avalanche Andretti, così come Jaguar ed Envision Racing, hanno lavorato piuttosto bene. Mentre Jake Dennis (Avalanche Andretti) ha vinto la prima gara della stagione in Messico, è stato Pascal Wehrlein a portare la Porsche a due vittorie in Arabia Saudita, mentre Dennis è arrivato secondo in entrambe le occasioni. Ma le Jaguar di Sam Bird e Mitch Evans non sono mai state lontane.

DS Penske fa il guastafeste

Tuttavia, alla terza gara della stagione, a Hyderabad, la vittoria di Vergne con la sua DS Penske mise fine al dominio dei costruttori tedeschi e britannici. Il francese è stato il primo a dimostrare il potenziale della DS E-TENSE FE23 su un circuito dove nessuno aveva mai guidato prima, precedendo l'Envision Racing di Nick Cassidy e la Porsche di Antonio Felix Da Costa, suo ex compagno di squadra in DS Automobiles.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: DPPI

A Città del Capo, pur non vincendo, Vergne ha conquistato il podio e il giro più veloce della gara. Il suo compagno di squadra Stoffel Vandoorne ha conquistato la sua prima pole position con DS Penske in Brasile, ma è stato penalizzato dall'elevata resistenza aerodinamica della sua Gen3, che ha richiesto molta energia al leader.

Tuttavia, sui tre circuiti completamente nuovi utilizzati dalla Formula E in questa stagione, è stato il team franco-americano DS Penske a ottenere il maggior numero di punti, davanti ai suoi rivali motorizzati Jaguar o Porsche, per un totale di otto vetture. Entrambe le gare di Berlino hanno concluso con un podio per Vergne, mentre il pilota francese e il suo compagno di squadra sono spesso partiti dal fondo della griglia in seguito a un piccolo errore o a una penalità.

Tuttavia, a dimostrazione del fatto che la monoposto DS Performance è all'altezza del compito, entrambi i piloti hanno spesso concluso a punti, indipendentemente dalla posizione di partenza. A Roma, il quinto posto di Vergne nella prima gara (dopo essere partito 16°) e l'ottavo posto di Vandoorne (dopo essere partito 18° in griglia) hanno permesso a DS Penske di rimanere nella top five alla fine della stagione.

L'ultima prova del campionato mondiale di Formula E si svolgerà il 29 e 30 luglio a Londra su un circuito speciale, parzialmente al coperto.

