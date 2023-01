Video F1 | Perrone: "Ecco come sono diventato team manager" In questo nuovo appuntamento de "Gli italiani in F1" firmato Motorsport.com, Franco Nugnes intervista Marco Perrone, team manager della Scuderia AlphaTauri. L'ingegnere del team di Faenza ripercorre la sua vita professionale, partita da ragazzo neolaureato pieno di sogni da realizzare fino ad arrivare ad essere il braccio destro di Franz Tost...