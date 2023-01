F1 | Ferrari: oggi Leclerc chiude i test di Fiorano con la SF21

Carica lettore audio

La tre giorni di allenamento per i piloti della Ferrari sul circuito di Fiorano sta per volgere al termine. Dopo la riserva Robert Shwartzman e Carlos Sainz, oggi sarà la volta di Charles Leclerc di calarsi nell'abitacolo della SF21, la monoposto che ha corso nella stagione 2021.

Per il monegasco si tratta della prima uscita stagionale al volante di una vettura di Formula 1, seppur di vecchia generazione, che servirà per togliersi di dosso un po' della "ruggine" accumulata nel corso dell'inverno. E magari, se ci sarà qualche momento di pausa, sarà anche l'occasione per andare a salutare i tifosi che sicuramente assieperanno le reti attorno al circuito.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

Bisognerà vedere se sarà più fortunato del compagno di squadra, che ieri in mattinata ha dovuto fare i conti con la pista bagnata, ma poi ha saputo rifarsi al pomeriggio, arrivando a completare la bellezza di 354 km, quindi una distanza superiore a quella di un Gran Premio.

In occasione di questo test era assente invece l'altra riserva del Cavallino, ovvero Antonio Giovinazzi, che era contemporaneamente impegnato a Sebring nei test di sviluppo della 499P, la Hypercar con la quale la Rossa tornerà a dare l'assalto alla 24 Ore di Le Mans.

Robert Shwartzman, Ferrari Photo by: Ferrari