Video | Bonaccini: "Ecco perché la Motor Valley è la capitale nel mondo" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes intervista Stefano Bonaccini, governatore della Regione Emilia-Romagna. In una chiacchierata fatta di ricordi, riflessioni e constatazioni, Bonaccini si sveste dei panni del politico per far emergere il lato di appassionato dei motori. Spiegando il perché la Motor Valley sia sempre più capitale nel mondo...