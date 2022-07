F1 | Format qualifiche: mescole obbligatorie in due GP

Carica lettore audio

Tra le novità inserite nel regolamento sportivo Formula 1 dal consiglio Mondiale FIA tenutosi a Parigi, una riguarda il format delle qualifiche.

In due weekend del 2023, non ancora selezionati, ogni pilota avrà a disposizione 11 set di gomme slick (al posto delle solite 13) e dovrà restituirne uno al termine della sessione FP1 e uno della FP2.

In questi due fine settimana la Pirelli fornirà a ciascun pilota 3 set di gomme hard, 4 di medie e 4 di soft. In caso di qualifiche asciutte, la novità principale sarà l’obbligo di utilizzo di una mescola imposta variando da sessione a sessione. Nella Q1 i piloti dovranno utilizzare mescola hard, nella Q2 la media e nella Q3 la soft, senza limitazioni in merito al numero di set da utilizzare nella sessione in base alla disponibilità.

FIA, Liberty Media e Pirelli analizzeranno i riscontri che arriveranno da questo format valutando la possibilità un utilizzo più ampio in futuro, poiché permette di risparmiare il numero di set di pneumatici da trasportare sui campi di gara.

È lo stesso approccio utilizzato per la sprint qualifying, e in merito alla manche di qualifica (che non sarà mai concomitante con il nuovo format con mescole obbligatorie) nella nuova riunione della Formula 1 Commission non è stata discussa alcun incremento in vista del prossimo anno. Una nuova riunione della Commissione è prevista nel weekend di Spielberg, la prossima settimana.