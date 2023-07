Vasseur: "Frustrante. Troppi errori e non possiamo permetterceli"

La Ferrari aveva nel mirino il Gran Premio d'Ungheria perché ritenuto uno degli appuntamenti più adatti alle caratteristiche delle SF-23. Alla fine le Rosse non sono andate oltre a due risultati molto deludenti: il settimo posto ottenuto da Charles Leclerc e l'ottavo di Carlos Sainz Jr.

Al termine della gara, dove il team e Leclerc hanno commesso diversi errori, Frédéric Vasseur si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare quanto fatto dalla propria squadra in questo fine settimana. Inutile nascondere una frustrazione dovuta alle aspettative disattese: la Ferrari ha ancora tanto lavoro da fare, soprattutto dopo aver capito di essere stata scavalcata dalla McLaren dopo l'introduzione del grosso pacchetto di novità ideato dagli ingegneri di Woking.

Vasseur, come giudica la gara della Ferrari in Ungheria?

"Siamo frustrati. Ma alla fine se guardiamo la gara credo che senza 7-8 secondi di ritardo nel pit stop e i 5 di penalità dati a Leclerc... Non possiamo permetterci tutti questi errori se vogliamo essere competitivi. Il passo non era magico, ma non era così lontano dal passo di Lewis. Ma in queste condizioni non possiamo permetterci di fare alcun errore".

Quali sono gli aspetti positivi e negativi del fine settimana della Ferrari?

"Il mio ruolo, il mio lavoro è anche cercare di separare gli aspetti positivi e negativi. Quelli negativi stanno negli errori che abbiamo fatto e anche nel fatto che in qualifica stiamo faticando a mettere tutto insieme. L'aspetto positivo invece è che avevamo un passo migliore in gara rispetto alle aspettative. Se paragoniamo il nostro passo a quello di Hamilton, quasi lo eguagliavamo. Mentre la gara scorsa non è stato così".

E' soddisfatto del passo gara tenuto dalle SF-23?

"Avevamo un po' di paura del degrado gomme viste le alte temperature che abbiamo trovato oggi. Ma nel complesso non è stata una brutta gara in termini di passo, ma lo è se guardiamo al risultato. Specialmente perché abbiamo commesso troppi errori a partire dalle qualifiche di ieri. Non siamo andati oltre il sesto posto, poi oggi il pit stop, la penalità... Non possiamo permetterci tutti questi errori se vogliamo fare più punti".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

E' contento dell'atteggiamento tenuto dai piloti?

"Penso che Leclerc abbia fatto una buona analisi del weekend. Sa che abbiamo fatto troppi errori collettivi, ma sa anche che il passo non era pessimo. Sicuramente c'è margine di miglioramento ed è concentrato totalmente sullo sviluppo del team. Questo è un atteggiamento giusto. In generale sono certo che anche Carlos lo farà, devono saper criticare, spingere il team nei debrief, ma calmi fuori dalla pista".

Cosa è lecito aspettarsi dalla Ferrari nel prossimo gran premio?

"E' chiaro che la classifica cambia enormemente da una gara all'altra, e per noi non è una questione di portare sviluppi o novità, ma di evitare di fare certi errori. Il mio lavoro è preoccuparmi di noi stessi e capire dove possiamo migliorare. Non sono preoccupato da questa situazione, ma è chiaro dall'inizio che dobbiamo fare un lavoro migliore in tutte le aree. Non è una questione di un solo reparto, magari solo al pit stop o altro. Dobbiamo cercare di crescere in ogni area e stiamo spingendo al massimo su ogni persona. Ma questa è la vita in un team che fa corse".