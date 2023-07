F1 | Leclerc: "SF-23 molto sensibile al vento. Demoralizzato? No"

Charles Leclerc e la Ferrari hanno collezionato questo pomeriggio l'ennesimo gran premio deludente di una stagione partita male e proseguita sullo stesso filone: la scarsa competitività rispetto alle aspettative iniziali.

Al Gran Premio di Ungheria il monegasco non è riuscito ad andare oltre il settimo posto, sebbene nel primo stint avesse mostrato un passo decoroso rispetto alla maggior parte dei piloti che lo precedevano dopo il via.

La delusione del fine settimana deriva dal fatto che la pista di Budapest era ritenuta anche dal team come una delle più favorevoli alle caratteristiche delle SF-23. A conti fatti, però, Red Bull, McLaren e Mercedes si sono rivelate più veloci. Le Rosse - Leclerc lo ha sottolineato ancora una volta - patiscono tanto il vento laterale e anche oggi lo hanno dimostrato.

"Abbiamo le simulazioni sulla nostra macchina, sappiamo di trovarci un po' meglio su piste come l'Hungaroring, ma non abbiamo le simulazioni delle altre macchine e alcune di queste si sono trovate ancora meglio di noi", ha detto Leclerc a fine gara.

"Noi dobbiamo lavorare molto forte sulla sensibilità della SF-23 con il vento, è molto difficile da gestire. So che mi ripeto, però noi dobbiamo lavorare al massimo ed è quello che stiamo facendo da inizio anno. Abbiamo avuto una prima parte di stagione molto difficile e continuiamo a lavorare. Sono certo che pagherà".

A rendere ulteriormente complicato il pomeriggio di Leclerc è arrivato un pit stop molto lento a causa del malfunzionamento di una pistola avvitatrice del dado ruota posteriore sinistro. Poi Charles ha ricevuto una penalità di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane mentre rientrava per il suo cambio gomme.

"Sicuramente è stato un peccato oggi. Con il primo set di gomme mi sono sentito abbastanza bene, onestamente. Avevo un buon passo. Poi nel primo pit stop abbiamo perso tanto tempo e sono finito indietro. Poi con Carlos abbiamo forse perso altro tempo. Con l'ultimo set di gomme invece sono tornato a spingere un po' di più ed è andata meglio. Però ho preso 5 secondi di penalità per eccesso di velocità in pit lane. Non una gran giornata".

"Oggi, parlando esclusivamente del passo gara, non eravamo così male. Ma con un pit stop lento e con 5 secondi di penalità aggiuntivi il secondo stint non è stato abbastanza buono. Abbiamo perso tempo dai piloti che avevamo davanti. Max è imbattibile, Lando comunque ha avuto un bel ritmo davanti, dobbiamo fare un passo avanti, perché davanti a noi ci sono sicuramente Red Bull e McLaren".

Nonostante l'ennesima annata in rosso al di sotto delle aspettative, Leclerc continua ad affermare di essere per nulla demotivato. Anzi, la sua intenzione è continuare a spingere il team per migliorare la macchina di quest'anno e trovarsi in posizione migliore nel 2024 e per il futuro.

"Non sono demoralizzato da questa situazione. Zero. Darò sempre tutto fino all'ultima gara. Purtroppo abbiamo tantissimi problemi di radio. Nelle comunicazioni si sente una parola su 4. E comunque oggi era tutto chiaro su quello che dovevo fare. Comunque la motivazione è al 200%. Purtroppo per ora non abbiamo una macchina per fare cose speciali, per fare sorpassi. Bisogna essere pazienti e spero che il nostro momento arriverà attraverso il lavoro", ha concluso il pilota della Ferrari.