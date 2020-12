Test F1 Abu Dhabi: Alonso subito dittatore

Non dobbiamo stupirci: Fernando Alonso per il momento è il più veloce nella giornata di test che la Formula 1 avrebberiservato ai giovani piloti. Il pilota spagnolo ha ottenuto una deroga dalla FIA che ha aperto le porte anche ad altri conduttori che giovani non sono, ma che non hanno corso neglu ultimi due anni con Robert Kubica e Sebastien Buemi. L'asturiano con la Renault R.S.20 ha girato in 1'37"496, completando 38 giri a mezzogiorno. Il due volte campione dle mondo ha preceduto le due Mercedes W11 di Stoffel Vandoorne e Nick De Vries. Il belga ha pagato mezzo secondo, mentre l'olandese lascia nove decimi. Insomma distacchi importanti.

Guanyu Zhou, ha sbattuto con Renault F1 Team R.S.20 nei test di Abu Dhabi Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Positivo l'approccio di Guanyu Zhou con la seconda Renault quarto finché non ha sbattuto piuttosto violentemente con la Renault nella curva sotto all'Hotel, mentre sta facendo bene Juri Vips al debutto con la Red Bull RB16. Sebastien Buemi è sesto, ma lo svizzero è passato agli onori della cronaca per aver sbattuto la sua monoposto di Milton Keynes al giro 22 con il retrotreno contro le barriere.

Positiva la settima prestazione di Robert Kubica con l'Alfa Romeo, mentre Callum Ilott sull'altra C39 è 11esimo, subito attaccato alle due Ferrari SF1000 di Robert Shwartzman e Antonio Fuoco.

Mick Schumacher, invece, sta facendo un lavoro graduale nell'approccio con la squadra con la quale disputerà il mondiale 2021: non ha fretta di cercare le prestazioni con la Haas e per ora si è infilato fra le due Williams di Aitken e Nissany.

Ecco la tabella dei tempi