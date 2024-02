F1 | Sauber: la scheda tecnica della C44 di Bottas e Zhou

La Sauber Engineering ha svelata la nuovissima C44, monoposto elvetica che con il marchio Stake prenderà parte al campionato del mondo di Formula 1 2024.

Dopo l'abbandono della livrea Alfa Romeo, in Svizzera hanno dato una totale svolta in termini di presenza scenica, optando per una livrea nero-verde acido che sicuramente non faticherà a distinguersi in griglia.

Al volante vedremo i confermati Valtteri Bottas e Guanyou Zhou, spinti dalla power unit Ferrari che continua fornire il suo V6 turbo ibrido da 1600cc, abbinata ai sistemi di recupero dell'energia, MGU-K e MGU-H.

Per scoprire tutti i segreti della vettura vi invitiamo a guardare il video di spiegazione tecnica coi nostri Giorgio Piola e Franco Nugnes, mentre di seguito potete consultare la Scheda Tecnica fornita da Sauber per la C44 del 2024.

Sauber C44 Photo by: Sauber F1 Team

Specifiche Tecniche

Cellula di sicurezza: Struttura composita in fibra di carbonio che incorpora il serbatoio ATL per il carburante

Strutture di sicurezza: Monoscocca anti intrusione, strutture anteriori, laterali e posteriori ad assorbimento d'urto, struttura principale di protezione in caso di capottamento (roll hoop), struttura secondaria (halo)

Abitacolo: Sedile in composito di fibra di carbonio personalizzato, cintura di sicurezza a 6 attacchi Sabelt

Sospensione anteriore: Doppio braccio oscillante in fibra di carbonio, molle di torsione interne attivate a pullrod, bilancieri e ammortizzatori Öhlins

Sospensione posteriore: Doppio braccio oscillante in fibra di carbonio, molle di torsione interne attivate a pushrod, bilancieri e ammortizzatori Öhlins

Sistema frenante: In carbonio autoventilato con dischi Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo idraulico per il freno posteriore (Brake by Wire). Pinze Brembo monoblocco in alluminio nichelato

Sterzo: Cremagliera e pignone servoassistiti, volante in fibra di carbonio personalizzato

Elettronica: Omologata FIA, impianto elettrico con centralina standard FIA

Power unit: Ferrari Turbo V6 ibrido

Recupero dell'energia: Sistema di recupero dell'energia ibrida ERS Ferrari tramite unità MGU

Trasmissione: Sauber in fibra di carbonio in scatola Ferrari ad otto marce più retromarcia

Cambio: Sequenziale semiutomatico

Frizione: Carbonio

Cerchi: 18” BBS

Gomme: Pirelli

Sauber C44 Photo by: Sauber F1 Team

Dimensioni

Lunghezza: >5.500 mm

Larghezza: 2.000 mm

Altezza: 970 mm

Passo: ≤3.600 mm

Peso: 798kg

Power Unit Ferrari

Configurazione: 90° V6

Cilindrata: 1,600 cc

Alesaggio: 80 mm

Corsa: 53 mm

Valvole: 4 per cilindro

Turbo: Singolo

Flusso massimo carburante: 100 kg/h

Iniezione: Diretta 500 bar

ERS Ferrari

Architettura: Sistema di recupero dell'energia tramite motogeneratori MGU-H e MGU-K

Stoccaggio: Batteria a ioni di litio 20kg

Energia massima: 4MJ per giro

Potenza max MGU-K: 120kW (161 CV)

Giri max MGU-K: 50.000 rpm

Giri max MGU-H: 125.000 rpm