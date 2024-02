F1 | Sauber: ecco la C44 che cancella Alfa Romeo e aspetta Audi

Nella splendida Great Hall del Guildhall di Londra, un castello inglese risalente al XV secolo, Sauber apre l'interludio che separa l'era Alfa Romeo da quella Audi con la presentazione della C44, la prima monoposto del team Stake Formula 1 Team Kick che avrà il compito di fare da Caronte, traghettare la squadra verso i 4 anelli a partire dal 2024.

La C44 ha perso i veli che la coprivano questa sera, alle 20:00 italiane, svelando subito il primo, grande punto di rottura con il passato a tinte bianco-rosse Alfa Romeo: la livrea.

Un cambiamento radicale cercato, necessario, che la renderà visibile in tutte le condizioni: con il sole, sotto la pioggia, in notturna. Il verde acido già annunciato con la presentazione del nuovo logo del team ha una parte predominante non tanto nello spazio trovato sulla carrozzeria - comunque ampio - quanto per l'impatto visivo ricercato e perfettamente studiato.

Un verde che ricopre completamente l'ala anteriore e il muso - entrambi di vecchia concezione, per poi diramarsi verso l'abitacolo con striature che tornano a convergere proprio dove Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou troveranno posto per la guida. L'unica linea continua che parte dall'anteriore e arriva al posteriore parte dalla zona bassa del muso e abbraccia la vettura dove pance e fondo si congiungono.

Sul cofano motore ecco una... colata verde che va a coprire il nero, ma lascia sapiente spazio a Stake, title sponsor e nome del team svizzero. Piuttosto verde anche l'ala posteriore con le paratie verticali e il profilo dell'ala più bassa coinvolte. L'unica parte che rimane nera è il main plane del DRS, dove Stake trova posto per ben 2 volte.

Un altro particolare da sottolineare legato alla livrea è il nero. La moda degli ultimi anni continua a fare breccia su tutti i team, Stake compresa. La tonalità neutra non è stata apposta sulla carena verniciandola, bensì è stata ricavata evitando di utilizzare ulteriore colore e appesantire la monoposto. Si tratta infatti del nero carbonio, com'è possibile vedere dando un'occhiata nemmeno troppo approfondita alle foto-rendering.

Il nome Sauber non scompare, sebbene sia stato soppiantato da Stake nella denominazione ufficiale che troviamo anche nella Entry List diramata qualche settimana fa dalla Formula 1. Lo possiamo notare sul muso, poco più in alto della piccola presa triangolare.

Della vettura, dal punto di vista tecnico, è possibile notare come le ali e il muso siano dirette parenti della monoposto che ha corso nel 2023. Le sospensioni anteriori, però, diventano pull-rod, mentre nel 2023 erano push-rod. Compaiono i vassoi introdotti dalla Red Bull per convogliare l'aria all'interno delle pance e sotto le stesse, verso il fondo.

Cambia, e non di poco, anche l'airscope sopra la testa del pilota. Lo scorso anno era realizzato con un cono centrale, il roll bar, che lo divideva in due porzioni. Quest'anno la soluzione è stata abbandonata per abbracciarne una più convenzionale e vista pochi giorni fa sulla Haas VF-24 con il roll bar triangolare. L'airscope diventa tondo ed è stato anche avanzato. Ridotti nelle dimensioni i due scalini nel cofano motore, che hanno il compito di convogliare l'aria verso la beam wing.

Se la livrea e il nome del team sono cambiati, soprattutto per dare il senso di cambiamento rispetto all'era Alfa Romeo, il management e i piloti sono gli stessi. Alessandro Alunni Bravi continuerà a gestire il team, così come Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou rimarranno i due piloti incaricati di rialzare il team verso posizioni più consone alle ambizioni dell'attuale proprietà.

La C44 farà il suo debutto in pista questo venerdì, al Circuit de Barcelona-Catalunya con Guan Yu Zhou al volante per fare i primi chilometri concessi per il filming day. Serviranno per capire che tutto sia in ordine dal punto di vista meccanico che da quello della power unit con i sistemi ibridi.