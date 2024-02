F1 | Key: "C44 ambiziosa, ma già impostata prima che arrivassi"

"E' sempre bello assistere alla presentazione di una nuova macchina. Ma il progetto C44 era già avanzato prima che io arrivassi nel team". Parole e musica di James Key, direttore tecnico di Sauber, o meglio, Stake F1 Team, che oggi ha presentato la sua nuova monoposto per il Mondiale 2024 di Formula 1.

Non sono parole buttate al vento, quelle dell'ingegnere ex McLaren e Toro Rosso. Anzi, sono le prime pronunciate. In modo tale da sottolineare il fatto che se la C44 non dovesse portare a casa i risultati sperati, non sarebbe certo giusto attribuirlo a lui.

"Sono arrivato a metà della gestazione del progetto, dunque devo dare credito al team, che ha fatto un lavoro fantastico", ha proseguito Key. "Chiaramente la realizzazione della C44 non è il lavoro di una singola persona".

Insomma, la sua influenza arriverà nel corso della stagione, con gli aggiornamenti per la C44, ma il suo obiettivo sarà principalmente quello di concentrarsi sulla C45 del prossimo anno, la prima monoposto tutta sua da quando è a Hinwil, e la monoposto 2026, ovvero la prima che prenderà il nome di Audi con il nuovo regolamento tecnico.

Tornando alla C44, Key ha detto: "Si tratta di una monoposto che è virtualmente tutta nuova rispetto a quella dello scorso anno, con alcune aree simili a quella dello scorso anno nella parte posteriore. Ci sono molti cambiamenti meccanici. Alcuni di questi non si vedono, mentre altri sono evidenti".

Sauber C44 Photo by: Sauber F1 Team

"Le sospensioni anteriori sono completamente nuove. Un progetto difficile ambizioso per una squadra delle nostre dimensioni. Ci sono molte modifiche dal punto di vista aerodinamico, ovviamente, come ci si poteva aspettare visto che questa rimane l'area principale di sviluppo. Quindi, nel complesso, la C44 è una monoposto davvero molto differente da quella dello scorso anno".

Key non fa mistero di attendersi una monoposto più performante rispetto a quella della passata stagione, considerati i progressi che il team pensa di aver fatto sulla C44 durante l'inverno.

"I nostri tifosi possono aspettarsi un nuovo look della vettura non solo per la nuova livrea, ma anche per la forma stessa della macchina. Possiamo attenderci una macchina più veloce rispetto a quella dell'anno scorso, perché abbiamo fatto buoni passi avanti nel corso dell'inverno. Quanto sia buono questo passo dipenderà anche dai nostri rivali. Speriamo di averli superati".

"Vedremo qualcosa di più nel prossimo futuro, ma possiamo aspettarci una squadra molto affamata, dove tutti sono desiderosi di fare progressi. Abbiamo un piano molto chiaro su come vogliamo affrontare la stagione, abbiamo lavorato duramente per metterci nelle migliori condizioni possibili per scendere in pista con una macchina che conosceremo già bene e un piano chiaro".

"Vedrete certamente una squadra ambiziosa, con una nuova monoposto che ha molto potenziale e un desiderio profondo di progredire rispetto a dove siamo finiti l'anno scorso", ha concluso il direttore tecnico del team Sauber.