F1 | Sauber C44: tre soluzioni per un cambio di identità

Un cambiamento di identità. Un difficile passaggio fra due marchi prestigiosi. Alfa Romeo è uscita di scena, mentre si aspetta l’ingresso di Audi nel 2026. La Casa degli anelli è già nel sistema, ma preferisce restare sottotraccia. E, allora, la Sauber si è trasformata in Stake F1 Team. Niente più colore rosso, ma al nero del carbonio di sfondo, utile a risparmiare vernice e, quindi, peso, si aggiunge uno sgargiante verde fluo sviluppato dalla BASF.

Non c’è dubbio che la Sauber C44 spiccherà nello schieramento della F1 e attirerà gli obiettivi dei fotografi per questa livrea molto aggressiva che riprende il colore dei tavoli da gioco dei casino online di Stake. Ma è anche un verde speranza: la Sauber ha l’ambizione di abbandonare il nono posto della classifica Costruttori 2023 con appena 16 punti nel carniere, per cominciare a muoversi verso posizioni di centro classifica.

Nel quadro di grande trasformazione della squadra di Hinwil, la C44 rappresenta un taglio netto con il passato anche dal punto di vista tecnico. James Key, direttore tecnico, è arrivato dalla McLaren quando il progetto era già stato avviato, per cui l’ingegnere inglese non si prende la paternità della sospensione anteriore pull rod che rappresenta uno dei punti di radicale cambiamento, sebbene avesse introdotto questa soluzione sulle monoposto papaya, sviluppando il concetto tanto caro ad Adrian Newey sulla Red Bull.

Proprio come la Haas, l’altra squadra clienti con la power unit Ferrari che ha già mostrato la sua VF-24, la C44 denota una somiglianza sempre più netta con la Red Bull RB19 che ha vinto il mondiale con Max Verstappen. Non è una sorpresa che al terzo anno del regolamento delle monoposto a effetto suolo ci sia una convergenza verso le soluzioni più prestazionali.

Sauber C44 Photo by: Sauber F1 Team

Le ali sono ancora della C43

Andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche della nuova Sauber che è stata presentata a Londra. Il muso per ora è quello della C43: il naso si appoggia al primo elemento dell’ala che, anch’essa, è di fine 2023 e non adotta i concetti più spinti visti a fine stagione. Il primo elemento ha una corda corta, mentre la tendenza è di vederlo allargare verso la paratia laterale. Non ci stupiremmo se già nel filming day di venerdì a Barcellona vedremo qualcosa di diverso. Lo stesso discorso si può fare per l’ala posteriore che, per ora, mantiene il supporto bi-plano.

Sauber C44 Photo by: Sauber F1 Team

Sospensione anteriore pull rod

La sospensione anteriore passa allo schema pull rod: il tirante è infulcrato quasi al pavimento della scocca che è completamente nuova. I cinematismi interni sono stati portati in basso per un baricentro più favorevole con i pesi spostati più giù. Il triangolo inferiore è quasi allineato al braccio dello sterzo per evidenti ragioni aerodinamiche: il flusso che viene laminato sotto a questi elementi è destinato ai canali Venturi.

Il braccio superiore anteriore è quasi a sbalzo della scocca in alto, mentre quello posteriore è decisamente inclinato per favorire l’effetto anti squash in frenata (la macchina dovrebbe limitare l’affondamento del muso in staccata, mantenendo la cassa ad un’altezza più costante, utile a non perdere carico aerodinamico).

Sauber C44 Photo by: Sauber F1 Team

Fiancata con lo scivolo tipo Red Bull

La pancia è completamente nuova: la bocca che alimenta l’aria fresca per i radiatori è decisamente più stretta e riprende i concetti Red Bull. La fiancata è spostata più indietro, ma davanti all’apertura c’è un labbro inferiore molto pronunciato che invita il flusso a scendere verso il fondo con un sottosquadro molto scavato. La fiancata, vista lateralmente, mostra una sorta di forma alare: è spiovente nella parte superiore con un bordo esterno leggermente rialzato e un profilo inferiore che resta molto staccato dal fondo, dando la sensazione che i pacchi dei radiatori siano stati leggermente sollevati, per assicurare un passaggio del flusso senza bloccaggi. Appare evidente come il cono anti-intrusione inferiore sia stato annegato nel fondo, seguendo le tendenze di moda. Gli sfoghi dell’aria calda non si vedono sopra la pancia, ma si vedranno aprire delle branchie nel vistoso bazooka del cofano motore.

Sauber C44 Photo by: Sauber F1 Team

Roll bar triangolare

Altro cambiamento molto importante si nota nell’airbox della C44: è scomparso il roll bar monolitico centrale. La soluzione non era più in grado di sopportare i nuovi carichi (quasi 10 tonnellate!) che la FIA impone nell’omologazione del roll-hoop dopo lo spaventoso cedimento che si era visto nel GP di Gran Bretagna 2022, quando sull’Alfa Romeo capottata di Guanyu Zhou, si strappò il roll bar mentre stata arando l’asfalto ad alta velocità.

Sauber C44 Photo by: Sauber

Nuovo airbox stile Mercedes

La Sauber si è convertita ad un roll-hoop di forma triangolare e non stupisce, quindi, che la presa d’aria sia molto simile a quella già vista sulla Haas. Non c’è più l’airscope centrale con ai lati altre due prese più arretrate (era una caratteristica Sauber), ma si notano due vistose orecchie in stile Mercedes che probabilmente vedremo anche sulla SF-24.

È lecito pensare, quindi, che il radiatore del cambio sia stato collocato sopra la power unit del Cavallino, lasciando intendere che anche la SF-24 replicherà questa soluzione, utile ad avere fiancate più snelle.

Beam wing più efficiente

L’engine cover mantiene una piccola pinna dorsale verso la coda, mentre la forma del bazooka è meno squadrata di altre realizzazioni: la tendenza è di migliorare l’efficienza della beam wing cercando di spostare il flusso che lambisce l’attacco dell’Halo verso la parte bassa del retrotreno.

Sauber C44 Photo by: Sauber F1 Team

Sospensione posteriore push rod

La sospensione posteriore resta push rod: in questo caso i cinematismi interni sono in alto per avere una scatola del cambio stretta nella parte inferiore e favorire il disegno di un diffusore in grado di generare più carico aerodinamico. Anche la Sauber segue la moda imperante di perdere qualcosa nell’efficienza dell’ala posteriore a favore della downforce prodotta dal fondo (che vale da sola circa il 60% del totale).

La C44, insomma, sembra una monoposto senza colpi d’ingegno visibili, ma con molta razionalità. I vertici della squadra hanno assicurato che ci sarà qualcosa di interessante da vedere che è stato tenuto nascosto, ma dovremo aspettare quando ci sarà una vettura con una configurazione adatta a girare in pista…