Prost: "Una guerra psicologica tra Alonso e Ocon? E' normale"

Il rapporto tra Fernando Alonso e la Alpine non è iniziato nel migliore dei modi. Il due volte campione del mondo, dopo aver stupito in qualifica in Bahrain conquistando il nono crono, è stato costretto al ritiro nella prima gara della stagione a causa di un problema di surriscaldamento ai freni posteriori determinato da una busta di plastica finita nel condotto di raffreddamento.

Fernando avrebbe certamente meritato maggior fortuna dopo una qualifica nella quale ha mostrato di non aver perso il proprio smalto nonostante i due anni di assenza dalla Formula 1, ma così vanno le corse.

A parlare di ciò che rappresenta Alonso per il team Alpine è stato il quattro volte campione del mondo Alain Prost intervistato da Le Figaro. Il francese, direttore non esecutivo della squadra, ha voluto sottolineare quanto sia stato importante l’ingaggio dello spagnolo per rimpiazzare un pilota di peso come Daniel Ricciardo.

“Un pilota con una simile personalità ti porta sempre qualcosa. Alonso è molto esigente e perfezionista e sta a noi assecondare le sue richieste, ma è anche consapevole che quest’anno difficilmente sarà in grado di vincere delle gare con regolarità. A prescindere da ciò, però, lui ci mette anima e corpo anche per il decimo posto”.

Prost ha però voluto sottolineare come i progressi del team dipenderanno non solo dalle prestazioni del due volte iridato, ma anche da quelle di Esteban Ocon.

“Non dobbiamo dimenticare che è sempre la coppia di piloti che fa progredire una squadra. Ci aspettiamo molto da Esteban. Ora conosce il team ed abbiamo cambiato molte le cose per lui, in particolare il suo ingegnere di pista. Tutto è stato fatto per renderlo il più confortevole possibile”.

Avere al proprio fianco un pilota ostico come Alonso potrebbe rivelarsi un ostacolo insormontabile per Ocon? Prost ha fornito la propria spiegazione dall’alto della sua esperienza con compagni di team tutt’altro che gestibili…

“Se un pilota è destabilizzato, non è normale. Quello che è normale, invece, è che si instauri un gioco psicologico tra i due. C’è sempre un pilota che prende il sopravvento sull’altro. Esteban ha sperimentato questa situazione l'anno scorso con Daniel. È molto importante che i piloti lavorino bene insieme e che non ci siano giochi pericolosi”.

“Questa sarà una lunga stagione e la situazione dettata dalla pandemia non è facile da gestire. Tutti i piloti sono chiusi in bolle con restrizioni incredibili. L'atmosfera che si respira all’interno di una squadra sarà estremamente importante per le prestazioni. Bisognerà essere molto vigili per assicurarsi che i rapporti siano sempre ottimi, specie tra i piloti”.

Prost, infine, è intervenuto sul regolamento tecnico che rivoluzionerà le monoposto di F1 nel 2022 mostrandosi scettico sul livellamento dei valori promesso dalla Federazione.

“Non sono sicuro che accadrà, ma potrebbe accadere dato che i team avranno meno tempo a disposizione per lavorare sulle monoposto e dovranno rispettare regole più restrittive. Quello che non sappiamo è se queste regole permetteranno di creare delle innovazioni. Penso che sarò davvero difficile vedere intuizioni straordinarie come accadeva negli anni '80 e '90. Non credo che l’ordine gerarchico sarà rivoluzionato, ma le prestazioni tra le squadre potrebbero diventare più ravvicinate”.

Fernando Alonso, Alpine A521 1 / 23 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 2 / 23 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 3 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 4 / 23 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 5 / 23 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 6 / 23 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, ai box 7 / 23 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fernando Alonso, Alpine A521 Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 8 / 23 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 9 / 23 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Nicholas Latifi, Williams FW43B 10 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 11 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 e Lando Norris, McLaren MCL35M 12 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 13 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 in conferenza stampa 14 / 23 Foto di: FIA Pool Esteban Ocon, Alpine A521 15 / 23 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 16 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 17 / 23 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 18 / 23 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 19 / 23 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 20 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 21 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 22 / 23 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 23 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images