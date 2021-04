Seidl: "Ricciardo e Norris una line-up fortissima in McLaren"

Dopo anni difficili per la McLaren è iniziato un periodo di rinascita che nella scorsa stagione ha portato il team di Woking a chiudere in terza posizione nel Costruttori grazie all’ottima stagione disputata da Carlos Sainz e Lando Norris.

Lo spagnolo, però, ha abbandonato il team inglese nel 2021 per trasferirsi alla Ferrari. La McLaren, tuttavia, non è rimasta spiazzata da questa scelta ed ha deciso di affidare il sedile lasciato libero dal figlio d’arte ad un pilota di grande peso come Daniel Ricciardo.

L’australiano ha subito ben figurato nelle prime qualifiche stagionali in Bahrain, ottenendo il sesto tempo, e si è piazzato subito davanti al compagno di squadra Norris.

A sottolineare la bontà della propria line-up è stato Andreas Seidl, una delle figure chiave nella rinascita della McLaren.

“Come potete immaginare, quando abbiamo deciso di puntare su Daniel per noi era fondamentale avere anche quest’anno una coppia di piloti molto forte”.

“Negli ultimi due anni siamo riusciti a risalire in classifica Costruttori grazie a due piloti in grado di andare costantemente a punti”.

“Sono davvero contento di quello che abbiamo fatto finora con entrambi i ragazzi. Siamo riusciti a portare entrambe le monoposto in Q3 e sia Lando che Daniel sono molto vicini” ha dichiarato Seidl subito dopo le prime qualifiche stagionali.

In gara Ricciardo non è riuscito a confermare la posizione di partenza ed ha chiuso in settima piazza dopo aver disputato l’intera corsa con il fondo danneggiato a seguito del contatto iniziale innescato da Pierre Gasly, mentre Norris è stato autore di una prestazione davvero convincente che l’ha portato ad artigliare il quarto posto.

“Sono molto contento di ciò che la squadra ha compiuto in questo weekend. Tutto il duro lavoro che abbiamo svolto nel corso dell’inverno è stato ripagato” ha commentato Seidl al termine del primo round del campionato.

Il dirigente tedesco, inoltre, ha voluto sottolineare il passo avanti compiuto in qualifica dalla monoposto che da quest’anno è equipaggiata con la power unit Mercedes.

“Il gap dalla pole era decisamente inferiore a quello ottenuto in occasione dell’ultima qualifica disputata qui in Bahrain nel 2020 e questo è un segnale incoraggiante che ci fa capire come stiamo andando nella giusta direzione”.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 1 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, rientra in pista dopo il pit stop 2 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pitboard esposta per Lando Norris, McLaren MCL35M, 3 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Nicholas Latifi, Williams FW43B, e Mick Schumacher, Haas VF-21 4 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 5 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 6 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 7 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, lotta con Lando Norris, McLaren MCL35M 8 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21 9 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, e il resto delle auto alla partenza della gara 10 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 11 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 12 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 13 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 14 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 15 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 16 / 22 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, e Zak Brown, CEO, McLaren Racing 17 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 18 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 19 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21 20 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 21 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 22 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images