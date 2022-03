Podcast F1 | Chinchero: "Ferrari, buono il primo assaggio di gara"

Carica lettore audio

In Bahrain nessuno sta giocando a carte scoperte. Ed è anche giusto così. Ma in questo penultimo giorno prima del via ufficiale della stagione 2022 di Formula 1 tanto attesa, ancora una volta la Ferrari non delude.

La scuderia del Cavallino ha dimostrato di essere determinata nel voler estrarre il massimo dalla nuova F1-75 adottando soluzioni, come il terzo fondo. Invece, altri team hanno evidenziato problemi all'impianto frenante, come nel caso di Nicholas Latifi e della sua Williams in fiamme. Surriscaldamento dei freni problematico anche in casa McLaren, con il team di Woking in attesa di nuove brake duct e con il solo Lando Norris in pista.

Chi pare nascondersi più di altri, però, sono Mercedes e Red Bull: in questo caso, la verità, la scopriremo solo sabato prossimo...