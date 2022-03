F1 | Mercedes: un azzardo nascondere la W13 mini?

Carica lettore audio

Nel primo pomeriggio per chiudere una pancia della W13 di Lewis Hamilton c’è stato bisogno di un martello di gomma: gli stessi meccanici della Mercedes erano in imbarazzo di fronte a chi osservava la scena, visto che di solito le frecce d’argento si montano con una precisione chirurgica.

L’episodio vissuto dal nostro Giorgio Piola testimonia un po’ di confusione nel team di Brackley che è stato colto leggermente in difficoltà nella messa a punto della freccia d’argento con la nuova veste aerodinamica dotate di mini-pance.

Mercedes W13: difficoltà di assemblaggio di alcune parti della carrozzeria Photo by: Giorgio Piola

È vero che la meccanica della vettura è la stessa di quella vista a Barcellona, ma la W13 che ha preso in mano Lewis Hamilton continua a essere il cavallo imbizzarrito del primo giorno, come se la Mercedes abbia dovuto ricominciare da zero il lavoro di conoscenza di una macchina che non è più la stessa dell’altra sessione di test.

Lo staff di Toto Wolff ha ripetuto quest’anno l’errore commesso nel 2021? James Allison l’anno scorso aveva voluto tenere nascosto il fondo con le "conchiglie" fino ai collaudi di Sakhir, rinunciando al tradizionale shakedown di Silverstone, salvo scoprire in Bahrain che la soluzione che doveva essere miracolosa non funzionava a dovere.

George Russell, Mercedes W13 in difficoltà in staccata Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

E quest’anno la Stella ha giocato la stessa partita del 2019, quando portò in pista due vetture molto diverse a distanza di una settimana, gettando gli avversari nel panico. Ma in quell’occasione il regolamento era maturo e i rischi molto limitati.

Con la W13 mini, invece, la Mercedes può certamente fare affidamento su una macchina con un potenziale enorme, ma rischia di arrivare non preparata alla prima gara stagionale.

Il lavoro dei primi tre giorni di test a Barcellona di fatto l’ha buttato via: i tecnici Mercedes hanno dovuto ricominciare la comprensione della vettura ripartendo da zero, perché con la nuova aerodinamica è cambiato il comportamento della W13.

Mercedes W13: le bocche dei radiatori sono minime, bastano per raffreddare la power unit? Photo by: Giorgio Piola

Hamilton e George Russell devono fare i conti con un porpoising amplificato e con surriscaldamenti che determinano un rapido decadimento delle prestazioni. La freccia d’argento è certamente la F1 più estrema e sulla carta è la macchina con più capacità di estrarre delle prestazioni da forme mai viste, ma al momento sembra che i problemi superino ancora i benefici.

È vero che il motore, vero must della Casa, non è stato ancora... liberato per esprimere tutta la sua potenza, ma onestamente non avrebbe avuto senso farlo, vedendo la W13 rimbalzare con il fondo sull’asfalto, sprigionando spettacolari scintille, nonostante i due vistosi tiranti che la FIA ha autorizzato in coda nella speranza di controllare le flessioni del fondo.

Mercedes W13: il pakaging della meccanica è strepitoso Photo by: Giorgio Piola

Forse la Mercedes sarà in grado di sparare un tempone nel giro secco prima della chiusura dei test, ma difficilmente domani riuscirà a completare una simulazione di gara mantenendo un passo costante. È vero che nel team di Brackley sono dei maestri nel nascondersi, ma questa volta l’azzardo di aver mostrato la vera macchina all’ultimo può costare un ritardo sulla via della competitività. Ed è quello che nemmeno troppo segretamente si augurano a Maranello…