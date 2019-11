Leclerc: "L'incidente non ci voleva. Con Seb non cambia nulla"

"Non vorrei parlare di chi ha più responsabilità sull'incidente". Charles Leclerc evita così la domanda più scomoda, ma anche inevitabile. La Ferrari ha visto andare in frantumi tutto il lavoro fatto a Interlagos a pochi giri dal termine, quando i suoi due piloti hanno iniziato a lottare liberamente per la quarta posizione.

Le due SF90 sono entrate in contatto alla fine del rettilineo, con Vettel che era intento a provare il controsorpasso ai danni di Leclerc dopo la bella quanto aggressiva manovra del monegasco ai suoi danni qualche centinaio di metri prima. Leclerc ha cercato di difendersi, mentre Vettel, una volta affiancatosi alla Ferrari del 21enne, ha provato a spostarsi verso sinistra.

Inevitabile il contatto tra l'anteriore destra di Charles e la posteriore sinistra di Vettel. Leclerc si è ritirato subito con la gomma stallonata. Vettel poco più tardi con la gomma posteriore sinistra forata, con questa che ha poi danneggiato anche il fondo della Rossa numero 5.

"Sicuramente la situazione sarà da analizzare con il team. Prima di tutto secondo me siamo entrambi dispiaciuti per la squadra, perché meritavano molto di più e qualcosa di meglio", ha proseguito Leclerc a fine gara.

Il giovane monegasco ha proseguito a raccontare l'accaduto dal suo punto di vista: "Dopo, dal punto di vista mio, ho superato Seb in Curva 1, ma sapevo che fino a Curva 4 avrebbe provato a superarmi nuovamente".

"Quando Seb ha provato all'interno mi sono difeso, per cui è andato all'esterno e non c'era molto spazio, ma era sufficiente. Ha provato ad andare verso l'interno alla fine del rettilineo e io ero lì. Dunque ci siamo toccati. La gara è finita lì".

In una stagione ben al di sotto delle aspettative, con i Mondiali già assegnati, sembrava assai difficile trovare spunti per rendere l'ambiente Ferrari elettrico. Leclerc, però, pensa che l'accaduto non modificherà il rapporto che aveva con Vettel. E a Maranello sperano che sia così, perché i due saranno compagni di squadra anche nel 2020...

"Alla fine tutti e due siamo abbastanza maturi per capire che queste cose succedono. Sicuramente è arrivata nel momento più sbagliato visto il momento del campionato. Entrambi stavamo lottando per il terzo posto nel Mondiale. E' andata così, sono molto dispiaciuto ma sono sicuro che il rapporto con Sebastian rimarrà il medesimo".