La Alpine A521 F1 è nera e verrà presentata a febbraio

La Alpine ha svelato la livrea della sua A521 che prenderà parte al Mondiale di Formula 1 nel 2021 e che verrà presentata in febbraio.

In una conferenza stampa cui ha preso parte Motorsport.com, è stato svelato anche il nuovo piano strategico del marchio sportivo di Renault, chiamato ‘Renaulution’, che prevedeva anche il nuovo nome per la squadra di F1.

Durante l'evento è stata mostrata anche l'immagine della colorazione provvisoria della monoposto, che attualmente appare nera con il tricolore francese bianco-rosso-blu sul retrotreno e nella parte laterale delle ali.

In febbraio toccherà poi a Fernando Alonso ed Esteban Ocon svelare la macchina di questa stagione nella sua livrea definitiva.

"La livrea presentata oggi è il primo richiamo al team Alpine F1 e alla sua nuova identità - ha spiegato il direttore del design, Antony Villain - Alcune strutture della grafica rimarranno anche nella colorazione ufficiale, mentre altre cambieranno. Il logo di Alpine nel tricolore è chiaramente il simbolo di questa squadra di motorsport".

"Il bianco-rosso-blu rappresenta le bandiere di Francia e Gran Bretagna, che sono molto importanti per noi, ma ci saranno anche altre novità nella struttura che sveleremo più avanti".

C'è anche un piano per una macchina elettrica da progettare in collaborazione con Lotus.

"Stiamo studiando attentamente la questione attraverso il lavoro dei nostri ingegneri, progettisti e sviluppatori, unendo le forze tra Francia e Regno Unito in questa novità”.

Il futuro della Alpine come macchina stradale sarà elettrico e sfrutterà le conoscenze e le risorse del reparto corse di F1.

L'obiettivo strategico era anche quello di rendere redditizio il marchio Alpine in tutte le attività, compresa la F1, entro il 2025, sfruttando il nuovo limite di budget della F1 in vigore per quest'anno.

"La nuova entità Alpine prende tre marchi con asset e aree di eccellenza separate, per trasformarli in un'azienda potente e a pieno titolo - ha detto il nuovo AD, Laurent Rossi - La bravura dei nostri addetti nella sede di Dieppe, degli ingegneri dei team di Formula Uno e Renault Sport, saranno messi in risalto coi prodotti tecnici e al 100% elettrici, portando il bellissimo nome di Alpine nel futuro, sia sulle strade che in pista".

Rossi ha recentemente assunto il ruolo di guida degli Alpine dopo la partenza dell'ex-direttore del team di F1 Cyril Abiteboul, nell'ambito di un continuo rimpasto della squadra.

L'attuale direttore esecutivo, Marcin Budkowski, dovrebbe diventare il nuovo capo della squadra di Enstone, mentre l'ex capo di Suzuki MotoGP Davide Brivio sarà AD della squadra di F1.