Ferrari: Charles Leclerc è positivo al COVID-19

La notizia l’ha comunicata lui stesso attraverso i suoi canali social: Charles Leclerc è risultato positivo ad un test Covid 19, e dovrà osservare il regime di isolamento come previsto dalle normative in materia.

“Mi sono sottoposto a test regolari – ha spiegato Leclerc – come previsto dalla squadra. Ho saputo di essere stato in contatto con una persona risultata positiva, e da quel momento mi sono messo subito in isolamento precauzionale, senza avere nessun contatto successivo con alcuna persona".

"Mi sono ovviamente sottoposto ad un test ulteriore, che ha confermato la mia positività. Mi sento bene – ha concluso Charles – e resterò in isolamento nella mia abitazione di Monaco per il tempo necessario”.

Insieme a Leclerc anche la Ferrari ha comunicato la notizia della positività del suo pilota: “Nell’ambito dei protocolli della squadra – ha spiegato la Scuderia – Charles è controllato regolarmente, e ieri il suo ultimo test ha dato esisto positivo. Charles ha informato immediatamente la squadra, avvertendo tute le persone con le quali era stato in contatto negli ultimi giorni. Le sue condizioni al momento sono buone, accusa lievi sintomi ed è in autoisolamento nella sua casa di Monaco”.

Leclerc è il quinto pilota di Formula 1 a risultare positivo al COVID-19. Nel corso della stagione era toccato ai due piloti della Racing Point, Sergio Perez e Lance Stroll, ma anche al campione del mondo Lewis Hamilton, costretto a saltare il GP di Sakhir, nel quale a correre con la Mercedes e a brillare era stato George Russell. Recentemente, anche Lando Norris ha avuto un tampone positivo, ma quando ormai la stagione era terminata ed il pilota della McLaren si trovava in vacanza a Dubai.