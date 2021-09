Hamilton: "Russell è affamato. Darà nuova linfa al team"

Lewis Hamilton è arrivato a Monza dopo aver perso il comando della classifica piloti. Il pilota inglese, che era riuscito a scalzare Verstappen prima della pausa estiva, è tornato nuovamente alle spalle dell’olandese al termine del GP di Zandvoort.

Il ritardo in classifica è limitato, solo tre punti, ma in occasione della conferenza stampa del giovedì la lotta iridata è sembrata un argomento secondario.

L’attenzione di tutti, infatti, si è spostata sul nome di colui che sarà il compagno di squadra di Lewis il prossimo anno: George Russell.

Hamilton non si è negato alle curiosità dei giornalisti, ma ha voluto prima di tutto rendere il giusto merito a Valtteri Bottas per il suo periodo trascorso in Mercedes ricco di trionfi per il team.

“Sono stati cinque anni emozionanti ed ho scoperto di avere un nuovo amico. Ci siamo spinti a vicenda per far crescere il team ed insieme abbiamo conquistato quattro campionati. Gli auguro il meglio per la nuova avventura della sua carriera e che possa continuare a crescere e migliorare”.

Il sette volte campione del mondo ha poi parlato di quello che in molti considerano il suo erede. Russell approderà in Mercedes nel 2022 e dovrà reggere il confronto con un mastino come Lewis confermando però quella velocità e quel talento emersi in modo palese in questi anni in Williams.

“George è un giovane talento che sta emergendo giorno dopo giorno ed è un bene per lo sport e per il futuro di questo sport. È un bene avere ragazzi nuovi. Io sono uno dei più vecchi ed averlo in squadra con noi contribuirà a portare nuove energie nel team. È affamato e spingerà la squadra ancora di più”.

“L’ho visto crescere dalla GP3 alla F2 e l’ho ammirato in gara. Non c’è alcun dubbio che sia un talento. Sono certo che continuerà a migliorare nel corso degli anni”.

Al momento dell’annuncio di Russell in Mercedes in molti hanno pronosticato un duello interno come quello visto ai tempi della coppia Hamilton – Rosberg. Sarà davvero così?

“Non so cosa aspettarmi da George. Ho già detto che è dotato di un talento incredibile ed ha già mostrato tutta la sua velocità. Non so se si rivelerà più veloce o più lento di Valtteri, ma non vedo l’ora di vederlo all’interno del team per capire il contributo che potrà dare alla squadra”.

Hamilton, nelle scorse settimane, ha sempre dichiarato pubblicamente di voler proseguire con Valtteri Bottas come compagno di team, ma la Wolff ha preferito puntare su Russell per programmare anche il futuro quando il sette volte campione del mondo appenderà il casco al chiodo. Il pensiero di Lewis non è stato tenuto in considerazione?

“Onestamente non ho avuto alcuna influenza sulla scelta del compagno di squadra. Io e Toto parliamo di tutto e mi ha chiesto cosa ne pensassi di George. Ovviamente il mio feedback è stato positivo, così come è stato positivo quando mi ha chiesto cosa ne pensassi di Valtteri, ma alla fine lui ed il consiglio di amministrazione hanno preso la loro decisione”.

Alla fine della conferenza si è anche parlato di un fattore non secondario, il weekend di gara. Hamilton ha affermato di avere buone sensazioni per l’appuntamento di Monza, ma non vuole sottovalutare la Red Bull e la potenza del motore Honda.

“Immagino che questo weekend potrà essere diverso. Speriamo di poter essere veloci, ma non possiamo sottovalutare la potenza del motore Honda. Sui rettilinei quest’anno sono davvero veloci. È stata la power unit che ha fatto il più grande passo in avanti come prestazioni nel 2021. Credo che la battaglia sarà serrata”.