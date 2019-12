Hamilton: "Non mi sento come Valentino Rossi"

Quest'anno Lewis Hamilton ha conquistato il suo sesto titolo in Formula 1, portandosi ad un passo dal record di Michael Schumacher. Nel caso in cui dovesse raggiungere il settimo sigillo, il pilota della Mercedes però eguaglierebbe anche i titoli di Valentino Rossi nella classe regina del motociclismo.

Tuttavia, il britannico, che ha già ottenuto diversi record nel 2019, ha allontanato ogni genere di confronto.

"Non mi sento come Valentino" ha detto Hamilton ad Abu Dhabi. "Non mi paragono a nessuno, ne ho già parlato un milione di volte. Inoltre, io sono ancora più giovane di Valentino".

Nella giornata di domani, Hamilton e Rossi si incontreranno a Valencia, dove si scambieranno le loro "armi": Lewis guiderà una Yamaha M1 MotoGP, mentre Valentino salirà sulla Mercedes W10 di Formula 1.

"Sono molto entusiasta" ha detto Hamilton. "Ho guidato abbastanza le moto negli ultimi anni. E anche se ho fatto solo tre giorni in circuito (a Jerez con la Yamaha SBK, ndr), sono stati incredibili. Vedo sempre la MotoGP insieme ad alcune ragazzi del team ed è un qualcosa che avrei sempre voluto provare fin da quando ero molto giovane. Sarà un'esperienza harcore".

Il #44 ha definito surreale questa opportunità ed è felice di lasciare la sua Mercedes al "Dottore": "Solo essere sulla stessa pista con Valentino sarà surreale ed un vero onore, perché è una vera icona di uno sport a cui ha dato molto. Sarà bello anche vederlo sulla mia macchina".