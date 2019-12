Test Pirelli: Russell prosegue lo sviluppo delle gomme 18

Seconda e ultima giornata di test Pirelli per George Russell: l’inglese è impegnato ad Abu Dhabi con la Mercedes mule car dotata delle gomme da 18 pollici in previsione del 2021.

Il giovane pilota che nel 2020 correrà ancora con la Williams, girato al team di Grove da Toto Wolff, si è mostrato a particolarmente a suo agio nella valutazione degli pneumatici prototipali che la Casa milanese sta sviluppando a Yas Marina, mentre si deve scogliere il nodo delle coperture che saranno utilizzate nella stagione 2020, con il ballottaggio fra quelle specificatamente studiate per la prossima stagione e l’opportunità di restare con le criticate gomme 2019.

Ieri Russell con la freccia d’argento modificata nelle sospensioni per ospitare le gomme con la spalla ribassata aveva coperto 100 giri senza problemi: per George sarà l’ultimo giorno di lavoro in pista dopo una stagione molto intensa, ma priva di grandi soddisfazioni.

Il ragazzo ex campione di F1 ha vinto il ballottaggio con Esteban Ocon, liberato dal contratto con la Stella per andare alla Renault, e sarà il pilota giovane di riferimento della Mercedes per il futuro e questo oscuro lavoro per Brackley in realtà è prezioso per assimilare le procedure sempre più sofisticate di un top team.

Nell'immagine Russell esce dai box, osservato fra gli altri da Antonio Fuoco, pilota FDA che ha contribuito allo sviluppo delle gomme da 18 pollici che faranno il loro debutto nella stagione 2020 di Formula 2, un anno in anticipo rispetto alla F1.