Hamilton: "Il bilanciamento non va, ma non è un disastro"

Non è stato il venerdì che Lewis Hamilton si augurava, ma il Gran Premio di Gran Bretagna è domenica e c'è ancora parecchio tempo per trovare la competitività.

Stavolta non pare che la Mercedes si sia nascosta tanto quanto le altre volte, anche perché è lo stesso Campione del Mondo di F1 ad ammettere di non aver trovato il giusto felling con la sua W11.

"E' stata una giornata piuttosto difficile, sono onesto - dice Hamilton - Qui tira sempre vento, che è una delle cose belle di questa pista perché arriva da varie direzioni. Il fatto è che oggi ha reso tutto molto difficile, la macchina non è bilanciata, almeno non tanto quanto piace a me, per cui stasera bisognerà lavorarci per capire come risolvere il problema. Non è un disastro, ma è stata una giornata dura dal punto di vista della guida".

Ecco quindi che nelle Libere 1 del mattino, il britannico si è preso quasi mezzo secondo dal leader Max Verstappen, mentre al pomeriggio ha concluso solamente quinto.

"In generale non mi sono sentito a mio agio, non c'è un problema particolare. Il primo treno di gomme soft era buono, il secondo meno, ma abbiamo dei grandi ingegneri che potranno lavorare su queste cose. E' l'aspetto che rende questo team fantastico, andiamo sempre in profondità nei dettagli, per cui spero che entro stasera troviamo le risposte. Oggi poi era bel tempo, domani penso che sarà più fresco".

Il primo giorno di lavoro a Silverstone ha anche detto che parecchie vetture sono in lizza per le posizioni di vertice. Non la Ferrari, che come sappiamo ha problemi enormi, ma sicuramente Red Bull e Racing Point possono dire la loro.

"Sinceramente non ho guardato molto cosa facevano gli altri, non so dove abbiano terminato Vettel e Verstappen, so che Albon e Stroll sono stati molto veloci. Ma penso sia bello vedere che siano tutti così vicini, mi auguro che domani possiamo esserci anche noi".