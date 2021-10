Hamilton: "Devo fare la pole per limitare i danni"

E' stato un venerdì a due facce quello del Gran Premio della Turchia per Lewis Hamilton. Da una parte, il pilota della Mercedes ha iniziato il weekend di Istanbul sapendo che la sua corsa domenica sarà in salita, visto che la squadra di Brackley ha deciso di montare un'unità termica nuova sulla sua W12. Cosa che lo farà incappare in una penalità di 10 posizioni in griglia.

Dall'altra, però, il leader della classifica iridata è stato il mattatore odierno, chiudendo entrambe le sessioni davanti a tutti. In questo modo, è riuscito quindi a mandare un messaggio chiaro al rivale Max Verstappen, parso invece un po' più in difficoltà con una Red Bull per l'occasione bianca.

Il britannico sembra avere tutte le carte in regola per dare l'assalto alla pole position, riuscendo in questo modo a minimizzare l'impatto della sua penalità sulla griglia. Va detto, però, che le previsioni meteo parlano di elevate probabilità di pioggia sia per domani che per domenica e in quel caso il lavoro fatto oggi rischia di assumere un valore abbastanza relativo.

Non a caso, nella sua analisi a fine sessione, Lewis ha cominciato parlando dell'asfalto del tracciato di Istanbul, che rispetto all'anno scorso offre un grip decisamente migliore dopo il trattamento di idropulitura a cui è stato sottoposto la scorsa settimana.

"Oggi è andata molto diversamente. L'anno scorso c'era un asfalto talmente nuovo che c'era l'olio che saliva in superficie", ha detto Hamilton ai microfoni di Sky, facendo riferimento a quando nel 2020 sembrava davvero di guidare sul ghiaccio a tratti.

"Stavolta hanno pulito la pista davvero bene qualche giorno prima, quindi non sapevamo cosa aspettarci quando siamo entrati in pista oggi, ma c'era molto più grip rispetto al passato. E guidare su questa pista con queste condizioni è molto più divertente", ha aggiunto.

Riguardo alle sue prestazioni odierne, nonostante il doppio miglior tempo, non è parso del tutto soddisfatto, soprattutto in relazione alla seconda sessione, nella quale non ha gradito troppo alcune modifiche apportate alla sua Mercedes.

"Siamo partiti con un buon assetto e siamo stati molto veloci nella prima sessione. Poi abbiamo apportato qualche modifica, anche perché la pista è sempre in evoluzione di sessione in sessione. I cambiamenti che abbiamo fatto però non mi hanno fatto sentire a mio agio come nella prima sessione. Però abbiamo raccolto tante informazioni che speriamo che ci possano essere utili nelle prossime sessioni".

Poi però ha corretto il tiro, spiegando di non essere troppo lontano dal 100%: "Sono abbastanza vicino. Non so quanto margine ci sia ancora, ma troviamo sempre qualcosa e penso che ci riusciremo anche stasera, sperando che poi domani non piova".

L'obiettivo per le qualifiche di domani è molto chiaro ed è chiaramente vincolato alla sua penalità di 10 posizioni in griglia.

"Ho bisogno di fare la pole per limitare i danni. Poi ovviamente devo capire anche meglio la macchina per essere veloce nei long run, quindi domani diciamo che dovrò trovare il giusto equilibrio nel lavoro da fare in FP3. Non è molto diverso da qualsiasi altro fine settimana".

Infine, ha parlato anche della buonissima prestazione offerta dalla Ferrari, che ha chiuso subito alle sue spalle con Charles Leclerc, mostrando cose interessanti anche a livello di passo gara.

"Saranno difficili da superare, ma anche le Renault e le McLaren. Sembra che stiano migliorando sempre di più nel corso di quest'anno. Non so se stanno portando degli aggiornamenti, perché non guardo proprio a loro. Ma è bello vederli diventare più forti e spero che lo siano anche l'anno prossimo".

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images