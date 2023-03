F1 | Wolff: "W14 'B' solo un aiuto per battere Ferrari e Aston"

Carica lettore audio

Pessimismo? Forse realismo? O solo una buona dose di pretattica? Per saperlo dovremo aspettare almeno fino al Gran Premio dell'Emilia Romagna che andrà in scena all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Quel che è certo, è che Mercedes sta aspettando impazientemente l'annunciata versione 'B' della oggi deludente W14.

Anche in Australia la versione attuale della monoposto 2023 della Stella a tre punte si sta confermando come terza, forse quarta forza dello schieramento. Red Bull Racing e Aston Martin sono in una posizione migliore per via di due monoposto nate bene.

Ferrari si trova in una situazione simile a quella della Mercedes, sebbene il concetto con cui è stata realizzata la SF-23 sia diametralmente opposto a quello della W14. Toto Wolff, team principal di Mercedes AMG F1 si è detto soddisfatto dei progressi che sta vedendo nei numeri delle simulazioni e derivanti dalla galleria del vento.

Le componenti che stravolgeranno la W14 sembrano promettere bene, ma non arriveranno prima di Imola. Insomma, il team dovrà stringere i denti almeno per altri 3 gran premi.

"Stiamo facendo buoni passi avanti, buoni sviluppi, ma poi dovremo metterli in pista, cercare conferme dei numeri che stiamo vedendo. Poi, chiaro, dovremo anche produrli. Dunque credo che non vedremo gli sviluppi prima di Imola".

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Al di là della soddisfazione nel vedere buoni numeri derivanti dalla versione 'B' della W14, Wolff ha deciso di adottare una strategia prudente. Piedi per terra e pochi proclami, tanto da indurre il manager austriaco a negare il possibile completo recupero nei confronti di Red Bull.

"Vogliamo fare le cose per bene, farlo nella giusta direzione come stiamo facendo. Ma non ci aspettiamo miracoli: non aspettiamoci di ottenere pole con mezzo secondo di vantaggio".

"Penso piuttosto che servirà a consolidare il nostro posto nella lotta con Ferrari e Aston Martin. Sarebbe già un buon passo avanti".

Mercedes, quindi, dovrà continuare a lavorare con il materiale che ha. Si tratterà di affinare l'assetto, adattarlo al meglio alle esigenze dei piloti, delle diverse piste, ma anche in modo tale da sfruttare al massimo le gomme e fare più punti possibili, stringendo i denti fino a Imola.

"Nelle prossime tre gare non avremo nulla che potrà aiutarci a migliorare le nostre prestazioni. Sarà solo questione di trovare il miglior assetto e cercare di mettere le gomme nella miglior finestra possibile per farle funzionare al meglio".

"Tutto è diventato molto più chiaro dopo la gara in Bahrain. Stavamo cercando di far funzionare qualcosa che non eravamo in grado di sbloccare. Ora il percorso è chiaro e non sarà facile. Ci vorrà del tempo, ma sappiamo qual è la direzione da prendere", ha concluso Wolff.