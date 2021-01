Williams: Button è il nuovo consulente di Grove

A volte ritornano! Jenson Button è stato chiamato dalla Williams nel ruolo di consulente. Il campione del mondo di Formula 1 del 2009 ha siglato un accordo pluriennale con la squadra di Grove.

L’inglese sarà un consigliere a disposizione dei vertici della squadra e seguirà sia i piloti titolari che quelli dell’Academy, per cui sarà presente a molti GP, pur mantenendo il suo ruolo di commentatore di Sky Sports F1.

Button aveva fatto il suo debutto in F1 proprio con la Williams nel 2000 disputando 17 GP e concludendo all’ottavo posto del mondiale con 12 punti iridati. Poi Jenson ha vinto 15 GP in carriera, cogliendo il titolo iridato del 2009 con la Brawn GP. Si è ritirato dal Circus dopo il GP di Monaco del 2017, dopo aver disputato 306 GP.

Dopo aver lasciato la F1, il britannico si è concentrato nel Super GT e nel WEC, oltre a supportare una squadra nel GT britannico. Ora si prepara a fare il ritorno in F1 in una nuova veste che non è quella del pilota…

"Sono così felice di poter dire di aver firmato di nuovo un contratto con la Williams - ha detto Button - . Quando avevo 19 anni Williams mi ha fatto vivere un momento che mi ha cambiato la vita e, nonostante siano passati più di 20 anni, mi sento come se non fossi mai andato via”.

“di avere la possibilità di tornare nel team per aiutare la squadra: so che ci sarà molto lavoro da fare, ma sono sicuro che il futuro potrà tornare a essere luminoso per questo team che è in piena trasformazione”.

L'arrivo di Button è l'ultimo inserimento di forze nuove nel team Williams dopo l'acquisizione da parte di Dorilton Capital in agosto e l’uscita della famiglia Williams: Jost Capito è diventato il CEO di Grove, mentre Simon Roberts è stato confermato come team principal.

"Riportare Jenson a bordo è un altro passo avanti per permettere al team di crescere sia dentro che fuori pista - ha detto Capito - . Jenson è sempre legato alla squadre e, quindi, è fantastico accoglierlo di nuovo nella famiglia Williams. Già nel 2000, Sir Frank vide il talento di un promettente Jenson e gli diede l’opportunità di debuttare in F1”.

“Più recentemente, ha dimostrato il suo acume sia nel mondo degli affari che in quello della comunicazione per cui rimane una figura molto rispettata nel paddock. La sua esperienza sarà preziosa alla nostra crescita sia tecnica che aziendale. So che tutti a Grove hanno un enorme rispetto in lui e non vedono l’ora di cominciare a collaborare con Jenson”.