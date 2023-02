F1 | Vigna: "La Ferrari vuole essere competitiva"

Carica lettore audio

La Ferrari si è data quattro priorità per il 2023 e la Formula 1 rientra fra queste. "Vogliamo tornare a essere competitivi nel campionato", ha detto l'amministratore delegato del Cavallino, Benedetto Vigna durante la conference call sui conti del 2022.

"Un'altra priorità è continuare a sviluppare prodotti innovativi che consentano alle persone di divertirsi sempre di più con le nostre auto. La terza priorità è continuare ad allargare la base dei clienti, la quarta aumentare il numero dei brevetti. Nel 2022 il numero dei brevetti che abbiamo depositato è 4 volte più alto del 2021".

Il potentino 53enne guarderà con maggiore attenzione del recente passato alle corse del Cavallino…

"In Formula 1 il nostro vantaggio competitivo è migliorato durante la scorsa stagione ed è stato incoraggiante per noi e per i milioni di fans vedere i nostri piloti conquistare più volte il posto sul podio. Chiaramente, il nostro obiettivo è quello di raggiungere il premio finale e l'intera squadra, insieme a Fred (Vasseur), che recentemente si è unito a noi, sta lavorando incessantemente in quella direzione".

Vigna, quindi, sottoscrive l’ottimismo mostrato da Vasseur nel primo incontro con i media: il manager francese ex Sauber ha pronosticato una Ferrari in lotta per i due titoli mondiali, piloti e Costruttori.